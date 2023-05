1600 Bahnreisende stranden in hessischer Kleinstadt – Störung bremst drei ICE aus

Von: Christoph Sahler

Teilen

Aufgrund einer Stellwerksstörung bei Kassel und eines Notarzteinsatzes bei Bad Hersfeld, geht für drei ICE stundenlang nichts mehr. 1.600 Reisende stecken in Bebra fest.

Bebra - Einen nicht alltäglichen Einsatz musste die Feuerwehr in Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) in der Nacht von Freitag (12. Mai) auf Samstag meistern. Drei ICE der Deutschen Bahn standen für mehrere Stunden am Bahnhof. Betroffen waren rund 1.600 Passagiere, die von den Einsatzkräften mit Getränken versorgt werden mussten.

Auslöser des ungeplanten Halts der drei Züge in Bebra, war nach Polizeiangaben ein Notarzteinsatz bei Bad Hersfeld. Die ICE waren bereits verspätet, weil eine Stellwerksstörung bei Kassel auf der Strecke zwischen Göttingen und Fulda den Fernverkehr am Freitagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht zum Erliegen gebracht hatte.

Drei ICE der Deutschen Bahn sind in Bebra gestrandet. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

1.600 Passagiere stecken stundenlang in Bebra fest - Stellwerksstörung und Notarzteinsatz in Nordhessen

Auf Anfrage teilte die Deutsche Bahn am Samstag mit, dass rund 1.600 Reisenden betroffen waren. Ersten Medienberichten zufolge hatte die Zahl bei 1.900 gelegen. „Die Störung wurde gegen 22.30 Uhr behoben, woraufhin die ICE ihre Fahrt fortsetzen konnten. Wegen eines Notarzteinsatzes in Oberhaun mussten zwei der ICE vor Bebra erneut zurückgehalten werden. Sie konnten ihre Fahrt gegen 2 Uhr fortsetzen“, teilte der Konzern weiter mit.

Die alarmierte Feuerwehr versorgte die Menschen in den Zügen und schrieb später auf ihrer Facebookseite: „Vielen Dank für die netten Worte und der Dankbarkeit der Zugpassagiere für unsere ehrenamtliche Arbeit in dieser Nacht.“ (csa)

Wegen Bauarbeiten auf der Schnellstrecke Fulda-Kassel werden seit April ICE-Züge über Nahverkehrsgleise im Kreis umgeleitet.