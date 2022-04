„Absolute Ausnahmeregelung“: Flugnummer zu Ehren von Eintracht Frankfurt geändert

Mit dem Flugzeug ging es für die Eintracht am Freitag (15.04.2022) von Barcelona zurück nach Frankfurt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Archiv

Eintracht Frankfurt feiert nach dem Sieg in Barcelona eine triumphale Rückkehr. Auch am Flughafen Frankfurt huldigt man den Pokalhelden.

Barcelona/Frankfurt - Eine Stadt ist stolz auf ihre Fußballhelden. Auf den Sensationssieg in Barcelona folgten noch im Stadion wahre Gänsehautmomente für Spieler und Fans von Eintracht Frankfurt*. Auch am Tag nach dem Triumph im Camp Nou ist die Euphorie ungebrochen – wie sich auch auf dem Rückflug in die Heimat zeigen sollte.

Der SGE wurde für die Heimkehr vom Europapokal-Coup gegen den FC Barcelona* eine besondere Ehre zuteil, wie fnp.de berichtet*. Für den Rückflug zum Flughafen Frankfurt wurde die Flugnummer nach Angaben des Fußball-Bundesligisten auf „1SGE“ geändert. „Dank einer absoluten Ausnahmeregelung“, twitterten die Hessen vor dem Abflug und fügten an: „Kein Scherz, einfach nur schön.“

Frankfurter Pokalhelden im Anflug auf den Flughafen

Die Abkürzung SGE steht – wie die Fans natürlich genau wissen – für die Bezeichnung „Sportgemeinde Eintracht“. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ließ sich der Lufthansa-Flug mit der Flugnummer „1SGE“ am Freitagnachmittag (15.04.2022) über die Flugdaten-Website „Flightaware“ beim Rückflug beobachten.

Am Abend veröffentlichte die SGE ein Foto aus dem Flieger im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt*. Durch ein Fenster war das Heimstadion zu sehen. Titel: „Oh, schönes Frankfurt... die Halbfinalisten sind zurück!“ Auf Social Media zeigten sich die Anhänger des Vereins fast so begeistert über die Flugnummer-Aktion wie die spanische Presse über die Leistung von Eintracht Frankfurt. (dpa/ag) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA