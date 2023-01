200.000 Euro Schaden bei Brand im Kreis Kassel

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Brand im nordhessischen Calden (Landkreis Kassel) hat am Freitag einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. Bei dem Feuer im Ortsteil Obermeiser wurde niemand verletzt, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge war eine Scheune in Vollbrand geraten. Die Flammen schlugen dann auf das Dachgeschoss des an die Scheune angebauten Wohnhauses über.

Kassel - Die dort wohnende Familie mit zwei Kindern habe das Haus rechtzeitig verlassen. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Möglicherweise bestehe Einsturzgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. dpa