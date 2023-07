60 Menschen vor Eritrea-Festival in Gewahrsam genommen

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Beim Eritrea-Festival in Gießen sind zahlreiche Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Noch vor Beginn werden zahlreiche Menschen in Gewahrsam genommen, um Gewalt zu verhindern.

Gießen - Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen vor Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen rund 60 Menschen in Gewahrsam genommen. Zuvor seien bereits rund 50 Platzverweise ausgesprochen worden, teilten die Beamten mit. Mehrere Personengruppen hätten ab 5.30 Uhr versucht, in Richtung des Veranstaltungsgeländes Hessenhallen zu gelangen. Aufgrund eines Videos, welches auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde, hätten sich Hinweise auf einen von ihnen geplanten Angriff auf die Kulturveranstaltung ergeben. Eine „Vielzahl von Einsatzkräften“ habe das Vordringen zu den Hessenhallen verhindern können. Etwa 60 Menschen seien zur Verhinderung gewalttätiger Aktionen in Gewahrsam genommen worden.

Die Polizei werde am Samstag mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz sein, hatte sie vorher angekündigt. Darunter seien Beamte aus dem Saarland, Sachsen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei.

Die Kulturveranstaltung geht bis Sonntag. Die Veranstalter rechneten nach Polizeiangaben mit rund 2500 Teilnehmern. Am Samstag ist zudem eine Kundgebung geplant. Ein ursprünglich dorthin angemeldeter Aufzug wurde hingegen durch die Versammlungsbehörde untersagt. In der Gießener Innenstadt kann es heute aufgrund der genannten Veranstaltungen und Versammlungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Nach gewaltsamen Protesten beim Eritrea-Festival im vergangenen Sommer hatte die Stadt die Neuauflage in diesem Jahr per Verbot verhindern wollen - doch die Gerichte sahen dafür keine Grundlage. Das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen darf entgegen dem städtischen Verbot wie geplant an diesem Wochenende stattfinden. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof wies am Freitag Beschwerden der

Im August vergangenen Jahres hatten etwa 100 Menschen Helfer und Besucher der damaligen Veranstaltung angegriffen, 26 von ihnen wurden verletzt, auch sieben Polizisten trugen leichte Verletzungen davon. Kritiker des Festivals hatten eine problematische Nähe zur Regierung Eritreas gesehen. So wurden Vorwürfe laut, bei der Veranstaltung sollte Geld zur Unterstützung des Regimes gesammelt werden. Eritrea gilt als das „Nordkorea“ Afrikas.

Seit der Unabhängigkeit Eritreas von Äthiopien vor rund 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki das Land mit einer Übergangsregierung. International geriet Afewerki zuletzt in die Kritik, da die eritreische Armee mehreren UN-Berichten zufolge im äthiopischen Bürgerkrieg bis November 2022 an der Seite der äthiopischen Zentralregierung schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben soll. Zudem sind in dem Land viele Freiheitsrechte weitgehend eingeschränkt. dpa