Hessen verabschiedet heute Volker Bouffier: Alle Infos zum Festakt

Von: Alexander Gottschalk

Volker Bouffier legt nach 12 Jahren sein Amt als Ministerpräsident in Hessen nieder. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

In Wiesbaden findet am Montag (30. Mai) ein pompöser Festakt für Volker Bouffier (CUD) statt. Wer sind die Gäste? Und welche Musik läuft?

Wiesbaden - Hessen verabschiedet am Montag (30. Mai) den langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). In Wiesbaden findet ab 19 Uhr ein großer Festakt mit musikalischen Ehren von der Bundeswehr statt. Mehr als 600 Gäste werden zur feierlichen Serenade im Schloss Biebrich erwartet, darunter politische Weggefährten und Freunde des 70-jährigen Christdemokraten sowie Vertreter aus allen Bereichen der Gesellschaft.

Volker Bouffier scheidet freiwillig vorzeitig aus dem Amt aus, das er 2010 von Parteifreund Roland Koch übernommen hatte. Und die hessische Staatskanzlei soll zukünftig in CDU-Hand bleiben: Mit Landtagspräsident Boris Rhein steht ein Bouffier-Nachfolger bereits in den Startlöchern. Am Dienstag (31. Mai) soll ihn das Landesparlament mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition zum neuen Regierungschef wählen, wie fnp.de berichtet..

Hessen: Viele prominente Gäste zum Abschied von Volker Bouffier erwartet

Zunächst gilt alle Aufmerksamkeit aber der Verabschiedung des dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten. In Wiesbaden ist aufgrund der Zeremonie mit massiven Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Viele prominente Politiker haben die Reise nach Hessen angetreten. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Ex-Bundespräsident Christian Wulff sowie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten Malu Dreyer (SPD), Hendrik Wüst (CDU) und Bodo Ramelow (Linke).

Nach dem Empfang im Wiesbadener Schloss sind Reden und Grußworte vorgesehen. Die eigentliche Verabschiedung beginnt erst gegen 21 Uhr. Ab dann überträgt der Hessische Rundfunk (hr) den Festakt auch live im TV. Wir berichten ab dem Vorabend in einem Live-Ticker. Die letzte Rede des Abends hält Volker Bouffier selbst. Der Höhepunkt ist für 21.40 Uhr geplant. Dann beginnt die Serenade mit dem Einzug der Bundeswehr. Das Heeresmusikkorps Kassel wird mehrere Lieder spielen.

Der scheidende hessische Landesvater Bouffier hat sich dafür drei Stücke gewünscht: Das Lied „Die Gedanken sind frei“, „One Moment in Time“ von Whitney Houston sowie „My Way“ von Frank Sinatra. Die Serenade ist eine musikalische Ehrenbekundung und Würdigung für Ministerpräsidenten, die zehn Jahre oder länger im Amt waren. Sie ist die kleinere Variante des Großen Zapfenstreichs auf Bundesebene.

Hessen: Volker Bouffier freut sich nach Abschied auf Zeit mit Familie

Bouffier gibt nicht nur das Ministerpräsidentenamt ab, sondern zieht sich auch aus der Politik insgesamt zurück. Sein Landtagsmandat könnte an Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) gehen. Zu den Gründen für seinen Rücktritt sagte Bouffier jüngst, es sei eine „politische Grundentscheidung“ für Partei und Land gewesen. Nach der verkorksten Bundestagswahl 2021 war in Reihen der CDU der Druck auf den Strippenzieher aus Hessen gewachsen.

Auch Bouffiers gesundheitliche Probleme hatten Spekulationen um einen vorzeitigen Rücktritt befeuert. Wegen einer heute überstandenen Krebserkrankung hatte er 2019 sogar kurzzeitig die Regierungsgeschäfte abgeben müssen. Jetzt freut sich der Spitzenpolitiker auf mehr Zeit mit der Familie. Auch in seiner Kanzlei will sich der gelernte Anwalt „ein bisschen einbringen“. Zunächst erwartet ihn in Wiesbaden aber ein – voraussichtlich – emotionaler Abschied. (Alexander Gottschalk mit dpa)