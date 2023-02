Mehrere Schwerverletzte nach heftigem Crash – Auto setzt Notruf ab

Von: Erik Scharf

Teilen

Eine heftige Kollision auf der A661 verletzt mehrere Menschen – darunter einen Säugling und ein Schulkind.

Oberursel – Schwerer Unfall auf der A661: Mehrere Menschen sind am Freitagabend (4. Februar) bei einem Crash schwer verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Das berichtet die Feuerwehr Oberursel.

Was war passiert? Ein Auto war gegen 21.30 Uhr von Oberursel kommend vor dem Bad Homburger Kreuz auf Höhe einer Tankstellenausfahrt auf ein anderes Auto aufgefahren, berichtet fnp.de. Durch den Aufprall erlitten alle sechs Insassen so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten, wie die Polizei mitteilte.

Die A661 ist am Bad Homburger Kreuz nach einem Unfall voll gesperrt. © 5vision.news

A661 bei Oberursel nach schwerem Unfall voll gesperrt

In einem Auto saß eine Familie mit zwei Kindern – eines davon im Säuglingsalter, das andere zwölf Jahre alt. Das andere Auto war mit zwei Erwachsenen besetzt. Weitere Details zu den Opfern sowie zur möglichen Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht angeben.

Wie das Portal 5vision.news zudem berichtet, war die A661 im Bereich der Unfallstelle, die sich über 400 Meter kurz vor dem Bad Homburger Kreuz erstreckte, bis 22.30 Uhr voll gesperrt. Aus einem der beteiligten Fahrzeuge heraus erfolgte eine automatische Unfallmeldung (E-Call). Mehrere Menschen leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe. (esa/dpa)

Das sind Hessens meistbefahrene Straßen Fotostrecke ansehen

Auf der A661 krachte kürzlich ein Auto mit Baby an Bord in eine Böschung. Gegen den Verursacher wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.