Dramatische Rettungsaktion: Hund nach schwerem Unfall eingeklemmt

Von: Erik Scharf

Hund Malou erlebt nach einem Unfall auf der A7 bei Bad Hersfeld dramatische Momente. © TVNews-Hessen

Nach einem Unfall auf der A7 bei Bad Hersfeld ist die Fahrbahn Richtung Kassel voll gesperrt. Mit viel Fingerspitzengefühl wird ein Hund gerettet.

Bad Hersfeld – Dramatische Augenblicke haben sich nach einem Unfall auf der A7 zwischen Bad Hersfeld und Homberg-Efze zugetragen. Gegen 16.10 Uhr kam es am Donnerstag (12. Mai) zu einem Zusammenprall, der für einen Hund mit einer bedrohlichen Lage endete.

Der Fahrer eines Transporters fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines vor ihm fahrenden Lastwagens auf. Der Transporter rutschte dabei durch die Wucht des Aufpralls mit der Beifahrerseite bis zur Rückwand der Fahrgastzelle unter das Heck des Lastwagens, wie hna.de berichtet.

Unfall auf A7 bei Bad Hersfeld: Hund im Fahrzeug eingeklemmt

Ersthelfer befreiten den schwerverletzten Fahrer aus dem Fahrzeugwrack und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Während der Fahrer im Rettungswagen vom Notarzt versorgt wurde, machte er darauf aufmerksam, dass sich noch sein Hund im Fahrzeug befinden müsse. Mit dieser Aussage wurde eine dramatische Rettungsaktion ausgelöst.

Im Fußraum des Transporters fanden die Einsatzkräfte tatsächlich einen schwerst eingeklemmten Hund, der den Feuerwehrleuten entgegenblickte. Mit schwerem Rettungsgerät und besonders vorsichtig entfernten die Feuerwehrleute Türen und Frontscheibe des Ford Transit und arbeiteten sich zuletzt mit der Hand, wobei immer wieder Plastikteile entfernt wurden, bis zum völlig unter Schock stehenden Hund vor.

Unfall auf A7 bei Bad Hersfeld: Vollsperrung und Stau über 12 Kilometer

Ein Oberfeldwebel der Feldjäger und Hundeführer, der als Ersthelfer an der Unfallstelle war, kümmerte sich gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungswagens fürsorglich um den augenscheinlich nur geschockten, aber sonst unverletzten Hund. Mit Decke und einer Schüssel Wasser konnte er es sich auf der Autobahn gemütlich machen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kracht auf der A7 bei Bad Hersfeld ein Auto in einen Lkw. © TVNews-Hessen

Malou, so der Name des Hundes, fühlte sich sichtlich entspannt, zitterte jedoch noch ein wenig und schmiegte sich fortlaufend an den Oberfeldwebel. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei brachte Malou nach der Unfallaufnahme in ein Tierheim, wo ein Tierarzt eine gründliche Untersuchung vornehmen wird.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Norden für über zwei Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von über 12 Kilometern. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund unterschiedlichster Angaben muss der genaue Unfallhergang noch von der Autobahnpolizei ermittelt werden. (yk)

