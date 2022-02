Ärger mit Mietnomaden: Ehepaar findet Müllberge, Hundekot und leere Flaschen

In einem ähnlich desolaten Zustand haben die Mieter der Kocabs die Wohnungen hinterlassen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Mietnomaden kommen nicht nur in TV-Sendungen vor: Ein Paar aus Hessen war betroffen und musste sich mit Drohungen und Müllbergen auseinandersetzen. Welche Schlüsse die Vermieter ziehen, lesen Sie hier:

Schlitz - Wenn Sieglinde Kocab aus Schlitz (Vogelsberg*) über ihre Erfahrungen mit Mietern spricht, kommen ihr buchstäblich die Tränen. Zwei Wohnungen hat sie in gutem Glauben vermietet und wurde beide Mal bitter enttäuscht. Ein Haus besitzt sie in Tauberbischofsheim. Dort vermietete sie an eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern.

Das Vermieter-Paar zieht nach dem Ärger mit Mietnomaden eine harte Konsequenz, berichtet fuldaerzeitung.de*.

Nachdem die Frau einfach abgehauen war, bot sich Kocab bei der Besichtigung der Wohnung ein chaotisches Bild. Das Schloss war ausgetauscht worden, ein Fenster war ausgehängt, im Keller tummelten sich zwischen Müllsäcken die Ratten und die Wohnräume waren voller Hundekot. Kurzum, es musste generalgereinigt und saniert werden; zudem musste der Müll entsorgt werden – alles auf Kocabs Kosten. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.