Mit bloßem Auge zu erkennen: Boeing 747 lässt tonnenweise Treibstoff regnen

Die Boeing lässt über Nordhessen Treibstoff ab. © Mark Pudenz

Eine Boeing 747 dreht über Nordhessen mehrere Runden und lässt Treibstoff ab. Schließlich fliegt die Maschine zum Flughafen Frankfurt zurück.

Neuental – Laut einem bekanntem Fliegerradarportal sollte am Donnerstagmittag (19. Mai) der Flug GTI8091 eigentlich von Frankfurt am Main nach Chicago gehen. Schaut man sich die Flugaufzeichnung an, so ist zu erkennen, dass die Maschine vom Typ Boeing 747-47U(F) der Atlas Air kurz nach dem Start seine eigentliche Flugroute verlässt und von Nordwest in Richtung Nordost eindreht, wie hna.de berichtet.

Über der Wetterau drehte die Maschine eine Schleife und flog in lediglich 3300 Meter Höhe zunächst in Richtung Norden. Mehrere Runden wurden über dem Schwalm-Eder Kreis, den angrenzenden Landkreisen Hersfeld Rotenburg und Marburg Biedenkopf gedreht. Dabei war bereits mit bloßem Auge zu erkennen, dass die schwere Maschine Treibstoff ablässt.

Nordhessen: Boeing lässt Treibstoff ab und fliegt zurück nach Frankfurt

Nach zweieinhalb Runden verlässt die Atlas Air den Luftraum über Nordhessen mit Ziel Frankfurt am Main, wo sie um 15 Uhr wieder sicher gelandet ist. Der Grund für das ungewöhnliche Manöver ist derzeit noch unklar. Der Flugsicherung in Langen lagen unmittelbar nach der Landung noch keine Informationen vor. (Mark Pudenz)

