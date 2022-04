Handbremse gelöst: VW schleift Senior mit und versinkt dann im See

Mithilfe der Feuerwehrtaucher und eines Krans konnte das Auto aus dem Aje-See in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) geborgen werden. © 5vision.media

Am Aje-See in Eppertshausen im Kreis Darmstadt-Dieburg rollt ein Auto plötzlich los und schleift einen Angler mit. Das Auto versinkt wenig später vollständig.

Eppertshausen – Am Samstagmorgen (16.04.2022) gegen sieben Uhr ereignete sich ein Unfall am Aje-See in Eppertshausen im Kreis Darmstadt-Dieburg, der einen größeren Feuerwehreinsatz zur Folge hatte: Ein Auto rollte in den See und zog den Fahrer, der zum Angeln an den Aje-See gekommen war mit ins Wasser.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall jedoch niemand verletzt und der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Den Angaben zufolge parkte der Angler seinen VW Kombi am Rand des Sees, um hier zu angeln. Seinen Angaben zufolge habe er die elektronische Handbremse des Wagens deaktiviert, wie op-online.de berichtet*.

Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg): Auto rollt in See und schleift Mann mit

Als der Hobby-Angler seine Sachen aus dem Auto holen wollte, setzte sich der VW in Bewegung und riss den Rentner mit. Der ältere Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift. Das Auto rollte ins Wasser, wo sich der Mann schließlich befreien konnte. Um Hilfe zu holen, musste er dann rund einen Kilometer zur nächsten Landstraße laufen, da sich sein Handy noch im versunkenen Fahrzeug befand.

Der Mann ist unverletzt, wurde aber von der Feuerwehr aufgrund seiner nassen Kleidung aufgewärmt. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle in Eppertshausen eintraf, war der PKW bereits vollständig gesunken. Taucher konnten den VW schließlich sechs Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Grund ausfindig machen. Ein Kran wurde zur Bergung des Fahrzeugs eingesetzt, die schließlich um 15 Uhr beendet werden konnte. (df) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.