In ZDF-Sendung: Polizei sucht falschen DHL-Paketboten

Von: Martina Lippl

Teilen

Raubüberfall bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“: Gegen 11 Uhr klingelt ein unbekannter Mann, der sich als DHL-Paketbote ausgibt. Kripo hofft auf Hinweise. © Polizei

Ein brutaler Raubüberfall auf ein Ehepaar in Offenbach wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwoch (16. März) neu aufgerollt. Ein Täter gab sich als DHL-Paketbote aus.

Offenbach – Der Überfall auf das Ehepaar im hessischen Ober-Roden liegt fast ein Jahr zurück. Die Ermittlungen der Polizei brachten Erschreckendes zutage: Die Täter spionierten ihre Opfer zuvor offenbar wochenlang aus und verfolgten sie. Das Besondere an dem Fall: Einer der Täter trug eine DHL-Jacke.

Rückblick: Am 1. März 2021 klingelt es gegen 11 Uhr an der Haustüre eines Ehepaars in der Geranienstraße in Ober-Roden. Ein unbekannter Mann gibt sich DHL-Paketbote aus. Der Hausherr öffnet, wird von dem Täter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe gewaltsam ins Haus gedrängt. Ein zweiter Täter überwältigt die Frau. Das Ehepaar wird im Keller gefesselt. Die beiden Täter durchsuchen das Haus und erbeuten Luxusuhren, Schmuck und etwas Bargeld. Nach etwa eine halbe Stunde flüchteten die Unbekannten mit den Wertgegenständen in Richtung Schweriner Straße. Das Diebesgut verpackten die Räuber in einer weißen Tüte.

Raubüberfall mit falschen DHL-Boten - Polizei geht von mindestens drei Tätern aus

Überwachungskameras haben die Täter gefilmt. Neben den zwei Räubern war ein dritter Täter beteiligt. Er habe laut Polizei auf der Straße gegenüber des Hauses offenbar „Schmiere“ gestanden.

Brisant: Die Täter hatten ihre Opfer offenbar ausgespäht. Das sei auf Videoaufnahmen etwa drei Wochen vor dem Raubüberfall zu erkennen. Trotz umfangreicher Ermittlungsarbeit sind die drei Täter noch nicht identifiziert.

Überfall in DHL-Jacke bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“: Kripo Offenbach hofft auf Hinweise von Zuschauern

Die Kripo Offenbach veröffentlichte Anfang März – fast ein Jahr nach dem Raubüberfall – Aufnahmen aus der Überwachungskamera, sowie Personenbeschreibungen zu den drei Tätern und Fotos von den geraubten Gegenständen. Dazu wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ mit Rudi Cerne am Mittwoch (16. März, 20.15 Uhr) thematisiert. Die Kripo Offenbach erhofft sich weitere Hinweise und fragt: Wer glaubt, die verdächtigen Personen auf den Ü-Kameras zu kennen. Wo sind die geraubten Gegenstände aufgefallen? Eine private Belohnung in Höhe von 5.000 Euro wurde ausgesetzt.

So beschreibt die Polizei den unbekannten Täter mit der DHL-Jacke:

männlich

30 bis 45 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

kräftige Statur

sprach Russisch

rot-gelbe DHL-Jacke

dunkle Hose

dunkle Wollmütze

schwarz/weiße Turnschuhe

medizinischer Mund-Nasen-Schutz

Latexhandschuhe

trug fingiertes Paket (dieses nahmen die Täter anschließend auch wieder mit)

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

Raubüberfall mit falschen DHL-Boten: So beschreibt die Polizei den Komplizen

männlich

30 bis 45 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

normale Statur

sprach Russisch und Deutsch

dunkle Wollmütze

dunkle Kleidung

weiße Maske (vermutlich FFP2-Maske)

schwarz/weiße Turnschuhe

Latexhandschuhe

So beschreibt die Polizei Täter 3 („Schmierensteher“)

männlich

1,75 bis 1,85 Meter groß

dunkle Wintermütze

weiße Maske (vermutlich FFP2-Maske)

beige Jacke

graue Hose/Jeans

dunkle Schuhe

Überfall in DHL-Jacke - Polizei geht von einem weiteren Raubüberfall aus

Die Ermittler ordnen einen weiteren Raubüberfall den Tätern zu, der sich am 1. Februar 2021 in Offenbach-Bieber ereignete. Auch hier drangen zwei Täter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe in ein Wohnhaus ein, fesselten die Bewohner und erbeuteten Bargeld. Zudem trug einer der Täter eine rot-gelbe DHL-Jacke.

Raubüberfalle mit falschen DHL-Boten: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Zeugen, die die Männer beispielsweise auf der Flucht gesehen haben oder sie auf den Fotos erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Moderator Rudi Cerne im Studio. © Nadine Rupp/ZDF

Fälle bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 16. März

ZDF„Aktenzeichen XY... ungelöst“mit Rudi Cerne ist live am Mittwoch, 16. März 2022 um 20.15 Uhr zu sehen. Neben dem brutalen Raubüberfall auf das Ehepaar in Offenbach werden weitere ungeklärte Fälle in der Sendung, darunter zwei Tötungsdelikte, behandelt. Ein sogenannter Cold Case von der Kripo Neuwied, eine bisher ungeklärter Leichenfund in einem See und ein weiterer brutaler Überfall auf eine Familie. Hier die ZDF-Kurzzusammenfassung der sogenannten Film-Fälle:

Wer ist die unbekannte Tote?

1991: Eine junge Frau kommt unter schrecklichen Umständen ums Leben. Doch niemand scheint sie zu vermissen. Es folgen schwierige Ermittlungen für die Polizei.

1991: Eine junge Frau kommt unter schrecklichen Umständen ums Leben. Doch niemand scheint sie zu vermissen. Es folgen schwierige Ermittlungen für die Polizei. Überfall auf Familie

Eine Anwohnerin bemerkt verdächtige Personen, die sich in der Nähe eines Anwesens aufhalten. Sie ahnt nicht, dass wenig später genau dieses Haus zum Schauplatz eines Verbrechens wird.

Eine Anwohnerin bemerkt verdächtige Personen, die sich in der Nähe eines Anwesens aufhalten. Sie ahnt nicht, dass wenig später genau dieses Haus zum Schauplatz eines Verbrechens wird. Leiche im See

Ein Spaziergänger entdeckt in einem See eine Leiche. Der Mann war erschossen und mit einem Gewicht im Wasser versenkt worden. Wer ist der Unbekannte? Und warum musste er sterben?

Ein Spaziergänger entdeckt in einem See eine Leiche. Der Mann war erschossen und mit einem Gewicht im Wasser versenkt worden. Wer ist der Unbekannte? Und warum musste er sterben? Im Fokus von Räubern

Nach einem Überfall auf ein Ehepaar bringen die Ermittlungen der Polizei Erschreckendes zutage: Offenbar haben die Täter ihre Opfer zuvor wochenlang verfolgt und ausspioniert.

Seit Anfang Februar fehlte von der vermissten Ekaterina aus Bremerhaven jede Spur, auch „Aktenzeichen XY“ suchte nach der jungen Mutter. Nun wurde ihre zerstückelte Leiche in einem Koffer gefunden.

Seit genau drei Jahren fehlt von Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur, noch immer gilt das Mädchen als vermisst. Die Staatsanwaltschaft äußert sich nun, auch der Anwalt der Familie spricht. Und auch Sonja Engelbrecht gilt als vermisst. Bereits seit 1995 wird die junge Frau aus München vermisst, ein Knochen könnte Ermittler nun den Durchbruch in dem Fall bescheren. In den 90er-Jahren verschwanden noch zwei weitere Münchnerinnen spurlos. (ml)