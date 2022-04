Aktivisten kleben sich in Frankfurt auf Straße fest – Polizei meldet Verkehrsbehinderungen

Von: Sebastian Richter

Aktivisten blockieren in Frankfurt die Straße. Das führt zu großen Störungen im Verkehr. © 5Vision.Media

In Frankfurt kommt es zu Störungen im morgendlichen Verkehr. Umweltaktivisten der „letzten Generation“ haben eine Blockade errichtet.

Frankfurt – Pendler in Frankfurt* brauchen am Montagvormittag (11.04.2022) Geduld. In der Stadt und auf den umliegenden Autobahnen kann es zu Staus kommen. „Im Zusammenhang mit Versammlungen kann es zeitweise zu Störungen im Verkehr kommen“, schreibt die Polizei Frankfurt auf Twitter, wie fnp.de berichtet*.

Für die Störungen sind Aktivisten der selbsternannten „Letzten Generation“ verantwortlich, die sich auf der Autobahn nahe des Katharinenkreisels auf die Fahrbahn gesetzt oder sich sogar festgeklebt haben, so ein Sprecher der Polizei gegenüber der dpa. Zeitweise war die A648 zwischen Frankfurt-Rödelheim und dem Westkreuz Frankfurt gesperrt, wie die Hessenschau berichtet. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Aktivisten kleben sich in Frankfurt auf die Straße und lösen Staus aus

Inzwischen läuft der Verkehr am Katharinenkreisel wieder flüssig, wie die Polizei Frankfurt gegen 10.20 Uhr auf Twitter berichtet. Allerdings soll es sich jetzt auf der A66 in Höhe der Miquelallee stadteinwärts stauen.

Aktivisten der sogenannten „letzten Generation“ haben mitgeteilt, die Autobahn blockiert zu haben. Nur Einsatzfahrzeuge wollen die Aktivisten vorbeilassen. Zuletzt führten die Aktivisten eine Aktion am Flughafen Frankfurt* durch, bei der sie mit einer Sitzblockade den Zugang zum Flughafen verhindern wollten*. (spr/dpa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.