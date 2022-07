Neues Album der Amigos: »Die heile Welt in der Schlagermusik gibt es nicht mehr«

Von: Constantin Hoppe

Am 22. Juli veröffentlichen die Amigos ihr neues Album »Liebe siegt«. Im Interview erzählt Bernd Ulrich, der jüngere des Villinger Duos, was sie nun vermitteln wollen.

Herr Ulrich, am 22. Juli erscheint Ihr neues Album »Liebe siegt«. Was hat es mit dem Titel auf sich?

Wir finden, dass »Liebe siegt« ein wichtiger Ausdruck ist. Liebe überwindet alle Hindernisse. Gerade heute ist es wichtig, darauf hinzuweisen. Wir haben gerade erst den gröbsten Teil der Corona-Krise hinter uns und jetzt erhalten die Menschen mit dem ersten Krieg in Europa seit Jahrzehnten wieder einen Dämpfer. Nur die Liebe kann uns die Angst nehmen. Liebe steht über allem.

Es geht also nicht nur um die romantische Liebe?

Nein, überhaupt nicht. Wir wollen alle Arten von Liebe ansprechen, auch die, die über zwei Menschen hinausgeht. Sei es die Tierliebe, die Liebe zur Natur oder die Mutterliebe. Liebe ist heute, wo die Menschen Angst haben, ein unheimlich wichtiger Ausdruck.

Was meinen Sie damit?

Es gibt heute so viele Dinge, vor denen die Menschen Angst haben. Aber die meiste Angst kommt derzeit aus Russland. Was in der Ukraine passiert, ist nicht in Ordnung.

Welche Botschaften wollen Sie sonst noch mit Ihren Liedern verbreiten?

Wir haben uns in den vergangenen Monaten viele Gedanken darüber gemacht. Wir wollen immer etwas machen, das Spaß macht, aber auch zum Nachdenken anregt. Deshalb haben wir auch immer wieder sozialkritische Lieder auf unseren Alben. Wir sind schon seit über einem Jahrzehnt Botschafter des Weißen Ringes und schreiben auch Lieder über das Thema Kindesmissbrauch, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen und um zu sagen: Hey, schaut nicht weg, klagt an. Aber wir beschäftigen uns auch mit Themen wie der Zerstörung der Umwelt oder Obdachlosigkeit. Wir wollen sagen: Man darf nicht schweigen.

Gibt es dazu ein Beispiel vom aktuellen Album?

Ja. In Deutschland werden jedes Jahr 30 Kinder in der Babyklappe abgegeben. Man muss leider sagen, dass diese Kinder noch Glück haben, denn es kommt auch vor, dass andere ungewünschte Kinder sterben. Meist tun das junge Frauen, die einfach nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Diesem Thema haben wir das Lied »Brief an meinen Engel« gewidmet.

Mit ihrem neuen Album »Liebe siegt« wollen Karl-Heinz (l.) und Bernd Ulrich auch auf Missstände aufmerksam machen. »Wir wollen immer etwas machen, das Spaß macht, aber auch zum Nachdenken anregt. Deshalb haben wir auch immer wieder sozialkritische Lieder auf unseren Alben«, sagt Amigo Bernd Ulrich im Interview. © pv

Bei Schlagermusik denkt man meist an heile Welt. Sozialkritische Themen und Schlager, passt das zusammen?

Die heile Welt in der Schlagermusik gibt es nicht mehr. Und zwar schon sehr lange nicht mehr. Man muss sich auch mit ernsten Themen auseinandersetzen. Man darf nicht schweigen.

Fällt es Ihnen schwer, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen?

Es ist wichtig, dass man es tut. Wir suchen uns solche Themen gerade deshalb aus, um darauf aufmerksam zu machen. Was aber nicht einfach ist, ist eine solche Geschichte in einem dreiminütigen Lied unterzubringen.

Welches Lied auf dem neuen Album bewegt Sie in besonderer Weise?

Da wäre das bereits erwähnte »Brief an meinen Engel«, das bewegt mich sehr. Aber auch das Lied »Bis zum letzten Atemzug« finde ich berührend. Das handelt von zwei Menschen, die das Glück haben, gemeinsam alt zu werden und bis ins hohe Alter zusammen sein dürfen.

Das klingt nach vielen ernsten Themen auf dem neuen Album.

Wir haben natürlich auch wieder viele Lieder im Foxtrott-Stil, eben Lieder, die Spaß machen.

Mit Ihren Alben fahren Sie einen Erfolg nach dem anderen ein. Passen Liebe und Erfolg zusammen?

Selbstverständlich. Ohne Liebe geht es nicht. Unseren Erfolg haben wir immerhin nur der Liebe unserer Fans zu verdanken. Das motiviert uns immer, 100 Prozent zu geben.

In den vergangenen beiden Jahre haben Sie pandemiebedingt keine öffentlichen Auftritte absolviert. Wie war diese Zeit für Sie und ihren Bruder?

Zwei Jahre lang nur im Studio und ohne Auftritte, das war schlimm. Es war einfach totenstill. Es ist so schön, jetzt wieder vor Menschen zu stehen und das Glück und die Liebe in ihren Augen zu sehen. Man merkt richtig, dass die Menschen wieder Lust auf kulturelles Erleben haben. Es ist wieder Leben unter ihnen, das spüren wir ganz deutlich bei unseren Auftritten.

Was können Fans der Amigos in den kommenden Monaten erwarten?

Wir sind jetzt wieder auf vielen Bühnen unterwegs. Im August holen wir unser 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Fest in den Hessenhallen in Alsfeld nach. Und wir sind bereits an den Arbeiten für das Album im nächsten Jahr.

Die Rolling Stones feiern in diesem Jahr ihr 60. Bühnenjubiläum. Können Sie sich das auch vorstellen?

Auf solche großen Jubiläen gebe ich nicht viel. Wir hätten vor zwei Jahren unser 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert, aber das musste wegen Corona ausfallen. Das holen wir in diesem Jahr nach. Die Priorität sollte immer auf der Gesundheit liegen. Solange wir noch gesund sind, werden wir weiter auf der Bühne stehen. Die Musik ist unser Leben, das wollen wir nicht ändern.

Interview: Constantin Hoppe