Auf der Rückfahrt von einem Ausflug: Vierköpfige Familie bei Unfall verletzt

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Unfall im Vogelsberg in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Unfall im Vogelsberg in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. Dann stellte die Polizei noch einen weiteren Passagier fest. Mehr erfahren Sie hier:

Alsfeld - Wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda* berichtete, war es in der Nacht zu Sonntag, 6. März, um kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße B254 in der Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Eudorf im Vogelsbergkreis (Hessen) zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine vierköpfige Familie aus Schwalmstadt leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizisten noch einen weiteren Passagier, wie fuldaerzeitung.de* berichtet.

Wie die Beamten mitteilten, befand sich der 48-jährige Familienvater mit seiner Frau, der 19-jährigen Tochter sowie dem zehnjährigen Sohn auf der Rückfahrt von einem Familienausflug aus Frankfurt. Die Familie wurde vorsorglich in das Kreiskrankenhaus nach Alsfeld gebracht. Nach erster Einschätzung erlitten sie Prellungen durch den Sicherheitsgurt sowie ein Schleudertrauma. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.