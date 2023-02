Mann mit Axt sorgt für Schrecken in Frankfurt

Filetiermesser im Hosenbund

Ein bewaffneter Mann löst einen Polizeieinsatz in Frankfurt auf. Auch gegenüber den Beamten zeigt er sich aggressiv.

Frankfurt - Heftige Auseinandersetzung am Sonntagvormittag (19. Februar) im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Hier hatte ein Mann mit einem Fleischerbeil versucht, auf seinen Nachbarn einzuschlagen. Beim Eintreffen der Polizei erwartete er die Beamten mit einer Axt, berichtet fnp.de.

Was genau war passiert? Nach Angaben der Polizei klingelte ein 40-Jähriger aus einem Mehrfamilienhaus gegen 11 Uhr bei seinem Nachbarn. Als dieser die Wohnungstür öffnete, setzte der Täter unvermittelt zu einem Schlag mit einem Fleischerbeil an. Nur durch schnelles Schließen der Tür verhinderte der Nachbar aus Frankfurt eine Verletzung.

Frankfurt: Mann attackiert Nachbarn mit Fleischerbeil und erwartet Polizei mit Axt

Die Wohnungstür wurde durch den Schlag mit dem Beil beschädigt. Der Angegriffene war offenbar - und nachvollziehbarerweise - schockiert: Aus Furcht verließ er nach Angaben der Beamten erst gegen 18 Uhr seine Wohnung, um dann Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

In der Folge machten sich zwei Streifen auf den Weg nach Griesheim. Das Ziel: die Wohnung des 40-jährigen Angreifers. Der öffnete seine Wohnungstür – und wieder hatte er eine Axt in der Hand. Auf Ansprache der Polizisten ließ er die Waffe fallen und wurde anschließend widerstandslos festgenommen. Bei der folgenden Durchsuchung der Person konnte noch ein Filetiermesser in seinem Hosenbund aufgefunden werden.

Frankfurt: 40-Jähriger nach Beil-Angriff zur Ausnüchterung auf Polizeirevier

Nachdem der 40-Jährige aufgrund starker Alkoholisierung zwecks Ausnüchterung in die Zellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht wurde, griff er dort einen Polizeibeamten an, der dadurch leicht verletzt wurde. In der Folge wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. (fd)

Derweil laufen die Ermittlungen nach einem Gewaltverbrechen in der Frankfurter Innenstadt weiter. Die Hintergründe geben weiter Rätsel auf.

