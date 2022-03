Schock beim Spaziergang: Passanten machen schreckliche Entdeckung

Von: Norman Körtge

Im Babenhäuser Stadtteil Sickenhofen wird eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Passanten finden in Babenhausen auf eine tote Frau in der Gersprenz. Die Polizei rätselt über ihre Identität.

Babenhausen – Eine schreckliche Entdeckung haben am Mittwochabend (09.03.2022) gegen 19 Uhr Spaziergänger unweit der Konfurter Mühle gemacht: einen leblosen Körper in der Gersprenz. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Zum Bergen der Wasserleiche wurde schließlich auch die Freiwillige Feuerwehr Sickenhofen an den Fundort gerufen.

Am Donnerstag konnte das Polizeipräsidium Südhessen lediglich bestätigen, dass es sich um eine tote Frau handelt. Ihre Identität sei genauso wenig bekannt wie die Todesursache. Auch deshalb ist eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet worden, teilt die Polizei mit. Mit einem schnellen Ergebnis rechneten die Beamten gestern nicht. In der Mitteilung ist die Rede davon, dass die Obduktion „in den nächsten Tagen“ Aufschluss darüber bringen soll, um wen es sich bei der toten Frau handelt und wie diese zu Tode kam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern daher an. (nkö)

