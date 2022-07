Mit Golfschläger und Messer auf Feier: Fünf Verletzte nach heftiger Auseinandersetzung

Blutige Auseinandersetzung in Bad Hersfeld: Am Rande einer Feier werden fünf Menschen teils schwer verletzt.

Bad Hersfeld – Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer größeren Feier auf dem Sportgelände in Bad Hersfeld-Kathus sind am vergangenen Samstagabend (9. Juli) gegen 23.40 Uhr fünf Männer im Alter zwischen 21 und 44 Jahren verletzt worden. Zwei davon durch Messerstiche schwer, wie hna.de berichtet.

Dabei sollen wohl vier Männer auf das Feier-Gelände gekommen sein. Sofort sei es zu Streitereien mit den Gästen gekommen. Dabei habe ein 21-Jähriger auch mit einem mitgebrachten Golfschläger um sich geschlagen. Die Gründe dafür seien laut Pressestelle der Polizei noch nicht bekannt.



Bad Hersfeld: Ermittlungen wegen versuchter Tötungsdelikte

Der Mann mit dem Golfschläger sei zunächst festgenommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich gefährlicher Körperverletzung und versuchter Tötungsdelikte dauern an. (rey)

