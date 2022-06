BMW-Fahrer überholt trotz Verbot – Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Ein frontaler Zusammenstoß endet für eine Autofahrerin in Bad Homburg tödlich. (Symbolfoto)

In Neu-Anspach ist am Dienstag eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach einem frontalen Zusammenstoß erlag sie noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Neu Anspach – Schrecklicher Unfall am Dienstagmittag (21. Juni) in Neu-Anspach. Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist eine Frau ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Auf der Heisterbachstraße fuhr ein 20-jähriger Mann aus Weilrod mit einem BMW der 3er-Reihe die Heisterbachstraße aus Richtung der Kreisstraße 723 kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Obwohl dort ein Überholverbot herrscht, wollte der Mann einen Lkw überholen. Ihm entgegen kam aber die 59-Jährige Frau in ihrem Dacia.

Bei dem frontalen Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 20-jährige BMW-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige LKW-Fahrer aus Usingen trug von der Kollision mit dem BMW leichte Verletzungen davon und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die beiden Autos wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Die Vollsperrung des Streckenabschnitts der Heisterbachstraße in Neu-Anspach dauerte laut Angaben der Polizei bis in die frühen Abendstunden. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. (esa)

