Bagger kracht durch Kellerdecke und kippt um - Baggerfahrer schwer verletzt

Von: Jana Ballweber

Auf einer Baustelle in Friedrichsdorf ist ein Bagger durch eine Kellerdecke gekracht und umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Friedrichsdorf - Auf einer Baustelle im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern ist am Dienstag (10. Januar) ein Bagger umgekippt. Gegen vier Uhr am Nachmittag wurden Anwohner von einem lauten Knall aufgeschreckt. Der Bagger hatte im Zuge von Abbrucharbeiten die Kellerdecke eines Hauses befahren, die unter dem Gewicht des 26-tonnenschweren Baugeräts einstürzte, berichtet der Brandinspektor der Stadt, Ulrich Neeb.

Zwei der Arbeiter konnten sich gerade noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen, als der Bagger auf die Seite kippte und mit dem Baggerarm knapp neben ihnen an der Grundstücksgrenze einschlug, berichtet ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr. Der Baggerfahrer hatte weniger Glück: Er wurde in seine Kabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtet fnp.de.

Für die Kellerdecke des abbruchreifen Hauses war der Bagger einfach zu schwer © 5vision

Baggerfahrer verletzt: Bagger stürzt auf Baustelle in Friedrichsdorf durch Kellerdecke

Der 44-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bagger liegt einen Tag nach dem Unglück immer noch auf der Baustelle. Für die Bergung müsse wahrscheinlich ein Kran zum Einsatz kommen, so die Experten.

Dafür könnte es nötig sein, die Straße vor dem Haus zu sperren, da vermutlich Straßenbeleuchtung und Oberleitungen abgebaut werden müssten. Einen Zeitplan dafür gibt es aber bislang noch nicht. Feuerwehr und Polizei schätzen, dass am Bagger mindestens 50.000 Euro Schaden entstanden sind. (Jana Ballweber)

