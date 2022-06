Schock am Freitagmorgen: U-Bahn in Frankfurt entgleist

Von: Fee Halberstadt

Teilen

Wegen eines entgleisten Zuges in Frankfurt kommt es zu eingeschränkten Verkehr der U8 und U9. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wegen eines entgleisten Zuges am Riedberg in Frankfurt kommt es zu eingeschränktem Verkehr von zwei U-Bahn-Linien. Wie lange dieser anhalten, ist vorerst unklar.

Frankfurt – Am frühen Morgen des Freitags (24. Juni) entgleiste in Frankfurt-Riedberg ein Zug der U-Bahn-Linie 8. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang ungeklärt, berichtet die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Der entgleiste Zug hat erheblichen Einfluss auf die beiden Linien U8 und U9, wie fnp.de berichtet.

Der Vorfall ereignete sich während der Einfahrt in die Wendeanlage in Riedberg gegen 3 Uhr am Freitagmorgen (24. Juni). Zur Folge hat die Entgleisung, dass die U9 vollständig eingestellt wurde. Als Alternative wurde von der VGF ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der zwischen Kalbach, Riedberg, Sandelmühle und Heddernheim pendelt.

Zug entgleiste in Frankfurt: U8 und U9 von Störungen betroffen

Die U8 fährt hingegen zwischen Heddernheim und Nieder-Eschbach über Kalbach und Bonames Mitte. Wie lange es zu diesen Beeinträchtigungen kommt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Erst vor kurzem lief in einem Tunnel in Frankfurt Wasser, weswegen zwei U-Bahn-Linien stillgelegt wurden, bis das Problem behoben wurde. (fh)