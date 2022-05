Geisterfahrer verursacht schweren Unfall: A49 voll gesperrt

Von: Erik Scharf

Die Beteiligten des schweren Unfalls auf der A49 bei Baunatal Richtung Kassel kommen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. © Hessennews TV

Auf der A49 bei Baunatal verursacht ein Geisterfahrer einen schweren Unfall. Die Fahrbahn Richtung Kassel ist für mehrere Stunden voll gesperrt.

Baunatal - Auf der A49 zwischen Baunatal-Süd und Baunatal-Mitte ist es am Freitagnachmittag (13, Mai) zu einem Geisterfahrer-Unfall gekommen. Wie die Polizei vor Ort berichtet, fuhr ein roter Nissan gegen 17 Uhr die Autobahn bei Baunatal Mitte in die falsche Richtung auf. Ein weißer VW besetzt mit zwei Personen befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel. Rund 500 Meter vor der Anschlussstelle Baunatal Mitte kam es zum Frontalzusammenstoß, wie hna.de berichtet.

Dabei kippte der VW auf die Seite. Der Fahrer des Nissan wurde im Fahrzeug eingeklemmt uns musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Insassen des VWs konnten mithilfe der Feuerwehr über das Schiebedach befreit werden. Ein Arzt, der gerade die Unfallstelle befuhr, half bei der Erstversorgung. Alle Verletzte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfall auf A49: Fahrbahn Richtung Kassel voll gesperrt

Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 7. Die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel war für mehrere Stunden voll gesperrt. Bei neuen Informationen wird nachberichtet. (yk)

