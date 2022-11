Brautstrauß-Drama am Flughafen Frankfurt: Warum ein Hochzeits-Andenken eine Genehmigung braucht

Von: Sebastian Richter

Sie wollten lediglich ihren Brautstrauß aus den USA als Andenken in die Heimat mitnehmen: Eine EU-Regel machte den Import allerdings kompliziert.

Frankfurt – Ein Andenken an die Traumhochzeit: Nach dem sie sich in New York das Ja-Wort gegeben haben, wollte ein frisch vermähltes Ehepaar aus Soest in Nordrhein-Westfalen ihren Brautstrauß zurück in die EU mitnehmen. Klingt simpel, ist aber kompliziert: Ohne ein sogenanntes Pflanzengesundheitszeugnis ist die Einfuhr über den Flughafen Frankfurt nicht ohne weiteres möglich, wie fnp.de berichtet. Helfen konnte der Pflanzenschutzdienst Hessen, wie das Regierungspräsidium (RP) Gießen am Donnerstag (10. November) mitteilte.

Das Problem: Die Einfuhr von Pflanzen aus Nicht-EU-Staaten ist eingeschränkt. „Ohne Pflanzengesundheitszeugnis läuft da nichts“, erklärte das RP. Dieses Dokument bescheinige, dass die Importware frei von Krankheiten und Schädlingen sei.

Der Brautstrauß ist nach der Hochzeit für viele Paare ein wichtiges Andenken. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Flughafen Frankfurt: Brautstrauß darf nur mit Genehmigung mit ins Flugzeug

Dass das Ehepaar den Strauß nicht einfach mitnehmen kann, wusste auch der jüngst verheiratete Mann aus Soest, der den Angaben zufolge selbst in einem Orchideenbetrieb arbeitet. Weil sein Flieger am Flughafen Frankfurt landen sollte, kontaktierte er den Pflanzenschutzdienst Hessen.

Und dort stand die Entscheidung laut Mitteilung schnell fest. „Dem geringen Risiko stand ein hoher emotionaler Wert gegenüber“, sagte Andreas Scharnhorst vom Pflanzenschutzdienst. Er arbeitet seit 20 Jahren bei der Behörde und untersucht am Frankfurter Flughafen die Lieferungen von Händlern oder Koffer von Reisenden auf Pflanzenschädlinge. Beim Brautstrauß habe nur ein geringes Risiko vorgelegen, weil die Rosen ohnehin getrocknet seien und die eigenen vier Wände des Paares nicht verlassen würden. Der Mitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes stellte schließlich eine Einfuhrgenehmigung aus - zur großen Freude des Paares. (spr/dpa)

