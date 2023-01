Charts: 15. Nummer-eins-Album für Die Amigos

Bernd (r) und Karl-Heinz Ulrich stehen in ihrem Elternhaus vor einer Wand mit goldenen Schallplatten. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mit ihrem „Best of“ haben Die Amigos auf Anhieb die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Für das hessische Duo Bernd und Karl-Heinz Ulrich ist es bereits das 15. Nummer-eins-Album, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Nur Peter Maffay habe mehr Top-Platzierungen aufzuweisen - nämlich 20.

Baden-Baden - Die gesamten Top Fünf sind neu besetzt: Rapper Edo Saiya („Days After“) übernimmt Platz zwei, dahinter folgen die italienischen ESC-Sieger von 2021 Måneskin („Rush!“, drei), die polnische Prog-Combo Riverside („ID.Entity“, vier) und die schwedische Metalband Katatonia („Sky Void Of Stars“, fünf).

In den deutschen Single-Charts übernimmt US-Superstar Miley Cyrus („Flowers“) laut GfK Entertainment erstmals in ihrer Karriere Platz eins. Udo Lindenberg schafft es gemeinsam mit HipHopper Apache 207 mit „Komet“ an die zweite Stelle. Den dritten Platz holen Ayliva feat. Mero („Sie weiß“). dpa