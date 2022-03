Neue Corona-Regeln in Hessen: Bouffier äußert sich am Montag – Erste Details sickern durch

Von: Kim Hornickel

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier wird am Montag (28.03.2022) bei einer Pressekonferenz über die neuen Corona-Regeln informieren.

Wiesbaden – Die Corona-Inzidenzen* steigen und ein „Freedom Day“ ohne Corona-Beschränkungen rückt in weite Ferne. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen überschreitet am Sonntag (27.03.2022) die 1500er-Marke*. Jeden Tag sterben Menschen an und mit dem Coronavirus.

Obwohl die Infektionszahlen in Hessen gerade so hoch sind, wie seit Beginn der Pandemie nicht, werden die Maßnahmen gelockert, in den Schulen müssen keine Masken am Platz* mehr getragen werden und die Stimmen, die eine Impfpflicht fordern, bekommen immer weniger Zuspruch, wie fnp.de berichtet*.

Corona in Hessen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt für vierte Impfung

Dabei mahnt der Bundesgesundheitsminister weiterhin eindringlich, die Omikron-Welle nicht zu unterschätzen. Karl Lauterbach wirbt weiterhin für eine vierte Impfung. RKI Chef Lothar Wieler appellierte am Freitag (26.03.2022) in einer Pressekonferenz erneut, die Schutzmasken nicht zu früh abzulegen. Die Omikron-Variante sei gefährlicher als ihr Ruf und keinesfalls als mild abzustempeln, erklärte Ärztevorsitzende Susanne Johna. Die Experten warnen, Bund und Länder haben sich jedoch anders entschieden.

Eine Neuerung des Infektionsschutzgesetzes ist beschlossen und nach einer Übergangsfrist, die zum 2. April ausläuft, soll nicht nur die Maskenpflicht fallen. Welche Maßnahmen dann greifen und welche entfallen, das will das Hessische Corona-Kabinett am Montag (28.03.2022) entscheiden.

Bouffier informiert über Corona-Regeln: Am Montag (28.03.2022) werden Neuerungen bekannt

Die neuen Corona-Regeln in Hessen* kommen, wie sie im Detail aussehen werden, darüber wird der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gemeinsam mit Gesundheitsminister Kai Klose informieren. Den Überblick zum Live-Ticker gibt es am Montag hier im Überblick.

Obwohl im Moment noch unklar ist, wie Corona den Alltag der Hessen nach dem 2. April beeinflussen wird, gibt die Hessische Regierung schon jetzt einen ersten Einblick, welche Lockerungen und Regeln dann gelten könnten. Wie die Regierung auf ihrer Internetseite erklärt, könnte ein „Basisschutz“ greifen.

Corona-Regeln in Hessen: Wo bleibt die Maskenpflicht und Testpflicht bestehen?

Eine Maskenpflicht in Hessen wäre dann nur noch in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Praxen und dem ÖPNV Pflicht. Auch eine Testpflicht könnte sich auf diese Einrichtungen und Schulen beschränken.

Alle weiteren Schutzmaßnahmen würden entfallen. Lediglich in sogenannten Hotspots könnten noch weitere Schutzmaßnahmen wie eine weitergehende Maskenpflicht, Zugangsregelungen sowie Abstands- und Hygienekonzepte nötig sein. Darüber muss der jeweilige Landtag entscheiden. (Kim Hornickel)