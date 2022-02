Trotz Maskenpflicht: Corona-Inzidenz in Klassen steigt stark an

In den Schulen sind die Corona-Zahlen in der vergangenen Woche stark angestiegen. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Unter den Schülern nimmt die Zahl der Corona-Fälle stark zu. Vor gut einer Woche lag sie noch bei 1600, mittlerweile beträgt sie fast 4400.

Fulda - Eine Inzidenz von 1660 unter den 6- bis 18-Jährigen wurde am vergangenen Samstag gemeldet. Zu dem Zeitpunkt war die laufende Woche noch nicht abgeschlossen. In der vergangenen Woche wuchs die gesundheitliche Belastung der Altersgruppe der Schüler stark: „Die Inzidenz unter den 6- bis 18-Jährigen lag in der vergangenen Woche bei 3892,48“, berichtet Lisa Laibach von der Pressestelle des Landkreises Fulda. Was für den starken Anstieg der Corona-Zahlen in Schulen verantwortlich sein könnte, verrät fuldaerzeitung.de*.

Damit hat sich die Corona-Inzidenz binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Wer die Zahlen am Montag auf der Internetseite des RKI abrief, der konnte nachlesen, dass die Inzidenz unter den 5- bis 14-Jährigen sogar schon bei 4192,6 lag. Am Dienstag stieg die Zahl noch einmal. Sie betrug bei den 5- bis 14-Jährigen 4373,6.