Corona-Quarantäne: Welche Regeln jetzt in Hessen gelten – und was Lauterbach plant

Von: Kim Hornickel

Ab 1. Mai soll es kleinere Änderungen bei den Corona-Quarantäneregeln – auch in Hessen – geben. Das geht aus den jüngsten Äußerungen des Bundesgesundheitsministers hervor. (Symbolfoto) © Iordache Magdalena/Imago

Der Bundesgesundheitsminister rudert zurück. Karl Lauterbach will die Isolationspflicht doch beibehalten. Wie sehen die aktuellen Corona-Regeln in Hessen aus?

Wiesbaden/Berlin - Hessen bekommt noch in diesem Frühjahr neue Corona-Quarantäneregeln*. Am Mittwoch (06.04.2022) erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin, er wolle den Ländern einen neuen Vorschlag zur Isolationspflicht unterbreiten. Deren Aufhebung zum 1. Mai schien bereits beschlossene Sache, bevor der SPD-Politiker am Dienstagabend (05.04.2022) in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ kurzerhand zurückruderte – und damit in Erklärungsnot geriet, wie fnp.de berichtet.*

Noch in der Nacht bemühte sich Lauterbach auf Twitter um Aufklärung. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zeigte der Minister sich schließlich reumütig. Das zunächst geplante Ende der amtlich angeordneten Isolationspflicht für Infizierte sei „ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin“, erklärte er. Statt auf „Freiwilligkeit“ zu setzen, soll es auch in Zukunft für Corona-Infizierte Pflicht bleiben, sich zu isolieren, also für einen begrenzten Zeitraum in häusliche Quarantäne zu gehen.

Corona-Quarantäne in Hessen: Diese Regeln gelten derzeit noch

Lauterbach räumte ein, die Lockerung der Isolationspflicht hätte ein „psychologisch falsches Signal“ gesendet. Es sei ihm um die „Entlastung der Gesundheitsämter“ gegangen, hieß es auf seinem Twitter-Kanal. Auch um die Lage in den Gesundheitsämtern zu entschärfen, hatte Hessen die Corona-Beschränkungen erst Anfang April gelockert. Trotz aller Versuche der Schadensbegrenzung, herrscht seit Lauterbachs Rückzieher Verwirrung über die neuen Corona-Bestimmungen.

Derzeit gelten in Hessen noch folgende Corona-Quarantäneregeln:

Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist (unabhängig vom Impfstatus) muss in Isolation - ein PCR ist dann Pflicht

auf das Coronavirus getestet ist (unabhängig vom Impfstatus) muss in Isolation - ein PCR ist dann Pflicht Wenn der PCR-Test negativ ist, endet die Isolation

negativ ist, endet die Isolation Bei einem positiven PCR-Test dauert die Isolation 10 Tage

dauert die Isolation 10 Tage Eine Freitestung ist ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test möglich (Schnelltest oder PCR)

ist ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test möglich (Schnelltest oder PCR) Bei einem positiven PCR-Test müssen auch Kontaktpersonen in Quarantäne (Ausnahmen gelten für Geimpfte und Genese, eine Übersicht im Detail gibt das Land Hessen)

So sind die Corona-Quarantäneregeln ab Mai in Hessen: Isolation wird weiter beibehalten

Ab dem 1. Mai sollen dann, Karl Lauterbach zufolge, folgende Quarantäneregeln gelten – voraussichtlich auch in Hessen:

Eine Quarantäneregelung gilt nur für Infizierte

Kontaktpersonen müssen nicht mehr in Quarantäne, es gilt jedoch eine dringende Empfehlung sich zu isolieren

müssen nicht mehr in Quarantäne, es gilt jedoch eine dringende Empfehlung sich zu isolieren Die Dauer der Quarantäne wird auf fünf statt sieben Tage verkürzt, nach fünf Tagen können sich Infizierte freitesten

Die Frage, ob er an einen Rücktritt denke, wies Lauterbach bei der Pressekonferenz am Mittwoch (06.04.2022) zurück. (Kim Hornickel) fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.