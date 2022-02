„Unglaubliche Belastung“ für Eltern: Corona-Pool-Tests in Kitas sind umstritten

In einigen Kitas im Landkreis Fulda machen die Kinder regelmäßig Lolli-Tests, um Corona-Infektionen zu ermitteln. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

In den Kindergärten im Landkreis Fulda existieren derzeit verschiedene Konzepte, um Spiel und Betreuung in Corona-Zeiten sicherer zu gestalten. Manche Kommunen nutzen hierzu Pool-Tests. Diese sind nicht gänzlich unumstritten. Warum das so ist, erfahren Sie hier:

Kreis Fulda - Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bei Kindern unter zwölf Jahren keine Impfung gegen das Coronavirus*. Gleichzeitig brauchen diese viele soziale Kontakte mit Gleichaltrigen. Zudem sind die meisten Eltern berufstätig und auf die Betreuung durch Kindertagesstätten angewiesen. Dort ist das Infektionsrisiko entsprechend hoch. Laut dem Land Hessen* können regelmäßige Tests in Kitas die Verbreitung des Virus weiter eindämmen. Daher übernimmt das Land die Hälfte der Kosten und unterstützt den Landkreis Fulda* mit 393.963 Euro.

Wie fuldaerzeitung.de* verrät, stellen die Corona-Pool-Tests in Kitas eine Belastung für die Eltern dar.

In der Stadt Fulda werden seit September vergangenen Jahres Pool-Tests in allen 43 Kitas angeboten. Laut Stadt können diese mit Zustimmung von mehr als 50 Prozent der Eltern durchgeführt werden. Dies sei momentan in mehr als 80 Prozent der Gruppen der Fall. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.