Fußball-Fans randalieren mit Pyrotechnik in Innenstadt – Polizei setzt Schlagstöcke ein

Von: Karolin Schäfer

Fußballfans ziehen durch Darmstadt und randalieren. (Symbolbild) © Jonas Güttler/dpa

Fußballfans vom SV Darmstadt 98 sind am Samstagmorgen durch die Stadt gezogen, haben Pyrotechnik gezündet und Häuser besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Darmstadt – Dutzende Fußballfans des SV Darmstadt 98 sollen am Samstagmorgen (24. September) einen größeren Polizeieinsatz in Darmstadt ausgelöst haben. Dabei sollen mehrere Häuser besprüht und Pyrotechnik abgebrannt worden sein, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Nachmittag mit.

Gegen 05.30 Uhr seien bis zu 50 Personen in Richtung Innenstadt gelaufen und hätten randaliert, berichteten Zeugen aus der Landwehrstraße der Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren bereits zahlreiche Häuser in der Straße unter anderem mit schwarzer und silberner Farbe beschmiert, berichtet op-online.de.

Vandalismus in Darmstadt: Fußball-Fans versuchen vor Polizei zu flüchten

Die randalierende Gruppe wurde nach Angaben der Polizei im Anschluss in einer Tiefgarage unterhalb des Karolinenplatzes angetroffen. Als die Fußballfans die Beamten entdeckten, ergriffen einige Personen zunächst die Flucht. „Die Streifen mussten bei polizeilichen Maßnahmen vereinzelt Pfefferspray und Schlagstock einsetzen“, hieß es weiter.

Schließlich konnten von den Gruppenmitgliedern Personalien festgestellt werden. Die Polizei erließ zudem Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an. Wer im Zusammenhang mit den Schmierereien am Samstagmorgen Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt zu melden. (kas)

