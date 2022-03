Mit 3,78 Promille unterwegs: Polizei stoppt 44-Jährige – Trunkenheit am Steuer nicht einziges Vergehen

Von: Max Schäfer

Teilen

Die Polizei stoppte eine Autofahrerin, die mit 3,78 Promille in Darmstadt unterwegs war. (Symbolbild) © Frank Hoermann/Imago

Eine Autofahrerin ist mit 3,78 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Die Polizei stoppt sie. Ihr Pegel ist nicht ihr einziges Problem.

Darmstadt – Ihre auffällige Fahrweise hat nun für eine Frau in Darmstadt Konsequenzen. Die 44-Jährige war am Donnerstag (31.03.2022) in der Kasinostraße unterwegs, ehe sie gegen 4 Uhr von der Polizei angehalten wurde. Es stellte sich nicht nur heraus, dass sie betrunken war und keine Fahrerlaubnis hat. Auch das Auto war nicht mehr versichert. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Frau aus Ober-Ramstadt sei durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen, berichtete die Polizei. Sie habe zudem mehrfach den Motor abgewürgt. Die Ursache liegt nahe, wie op-online.de* berichtet: Ein Alkoholtest ergab 3,78 Promille. Außerdem hatte sie keine Fahrerlaubnis. Aber nicht nur die 44-Jährige war nicht fahrtüchtig, auch das Auto hätte nicht mehr auf Darmstadts Straßen unterwegs sein dürfen. Der Versicherungsschutz war bereits abgelaufen.

Darmstadt: Polizei hält betrunkene Autofahrerin an

Polizisten des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben die 44-Jährige vorläufig festgenommen. Auf der Polizeistation ist eine Blutprobe genommen worden. Die Frau sieht sich laut Polizei nun mit mehreren Ermittlungsverfahren konfrontiert.

Während die Polizei im Fall der 44-Jährigen keine Schäden meldete, hinterließ erst kürzlich ein anderer betrunkener Autofahrer nahe Darmstadt eine Schneise der Verwüstung*. (ms) *op-online.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.