Polizist soll Straßenbahn-Randalierer geohrfeigt haben

Von: Constantin Hoppe

Ein Randalierer löst einen Polizeieinsatz in Darmstadt aus. Nun steht einem Beamten ein Ermittlungsverfahren bevor. Der Mann verlor im Einsatz die Nerven.

Darmstadt – Die Polizei Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Beamten eingeleitet, der bei einem Einsatz in einer psychiatrischen Klinik einen mutmaßlichen Randalierer geohrfeigt haben soll. Das teilte das südhessische Polizeipräsidium selbst am Donnerstag (1. September) mit, wie op-online.de berichtet.

Am Mittwochvormittag (31. August) waren die Polizeibeamten zu einem Einsatz in einer Straßenbahn der Linie 8 in Darmstadt gerufen worden. Nach Behördenangaben setzten Zeugen gegen 10 Uhr einen Notruf ab: Sie berichteten von einem Mann, der in der Straßenbahn äußerst aggressiv die Fahrgäste anbrülle, lautstark beleidige und dabei einen stark verwirrten Eindruck mache.

Eine herbeigeeilte Streife habe an der Haltestelle Landskronstraße den „tobenden“ 26-Jährigen angetroffen, hieß es jetzt im Polizeibericht. Mit hinzugezogener Verstärkung überwältigten die Beamten den aggressiven Mann, auch ein Diensthund war im Einsatz. Im Anschluss wurde der 26-Jährige aufgrund seiner psychischen Verfassung in die Notaufnahme einer psychiatrischen Klinik gebracht.

Randalierer in Darmstadt geschlagen – Polizist ohrfeigt 26-Jährigen

Auch dort soll sich der Mann laut Polizei weiterhin aggressiv verhalten haben: In der Notaufnahme habe er Klinikpersonal, Rettungssanitäter und Polizisten beschimpft, vulgäre Beleidigungen geäußert und Umstehende angespuckt. Zu seiner Behandlung waren demnach eine Ärztin, mehrere Rettungssanitäter und Pfleger, sowie die zur Unterstützung gerufenen Polizeibeamten erforderlich.

Am Mittwochvormittag kam es wegen eines Randalierers zu einem Polizeieinsatz in Darmstadt. Nun sieht sich ein Beamter Vorwürfen wegen Körperverletzung gegenüber. (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Auch während seiner Fixierung auf einer Liege beleidigte und bespuckte er nach Polizeiangaben das Klinikpersonal und die Polizisten. Daraufhin soll einer der eingesetzten Beamten den Mann geohrfeigt haben.

Darmstadt: Polizeivizepräsident verspricht lückenlose Aufklärung

Für sein Verhalten entschuldigte sich der Beamte laut Polizei Darmstadt „noch an Ort und Stelle“. Nach dem Einsatz hätten sowohl der Beamte als auch die seine Streifenkollegen „unabhängig voneinander das Geschehen ihren Vorgesetzten mitgeteilt“. Die Meldungen hätten zur „umgehenden Prüfung des Falls“ und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Beamten geführt, hieß es.

Der südhesse Polizeivizepräsident Rudi Heimann bezog am Donnerstag (1. September) in einer Pressemitteilung: „Jegliches Fehlverhalten, besonders gegenüber wehrlosen Personen, ist nicht zu dulden und wird konsequent verfolgt.“ Er versprach, den Sachverhalt lückenlos aufzuklären und über die weiteren Ermittlungen zu informieren.

Darmstadt: Polizeibeamter entschuldigt sich

Das Polizeipräsidium Südhessen hat nach der Prüfung des Sachverhaltes ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen den beschuldigten Beamten eingeleitet. Inwieweit sich der 26-jährige mutmaßliche Randalierer für sein Verhalten strafrechtlich verantworten muss, wird noch geprüft.

Der betroffene Beamte habe am Donnerstag „aus eigener Veranlassung“ erneut die Klinik erneut aufgesucht haben, um sich nochmals bei dem 26-Jährigen und dem Klinikpersonal für sein Verhalten zu entschuldigen, erklärte die Polizei. (con/pm)

