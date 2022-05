Polizei nach Verfolgungsjagd in Unfall verwickelt

Ein Streifenwagen wird in Darmstadt in einen Unfall verwickelt. Zuvor hatte sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer geliefert.

Darmstadt – Eigentlich sah alles nach einem Routineeinsatz aus: Die Polizei will am Donnerstagabend (11. Mai) gegen 18 Uhr in Darmstadt den Fahrer eines Motocross-Motorrads anhalten und kontrollieren. Hintergrund: Er war zuvor mit „deutlich überhöhter“ Geschwindigkeit auf der Gräfenhäuser Straße unterwegs gewesen. Doch der Biker entscheidet sich zur Flucht.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Dabei kollidierte der Streifenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, in Höhe der Pfnorstraße in Darmstadt mit einem anderen Wagen, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Immerhin: Verletzt wurde niemand, wie op-online.de berichtet.

Darmstadt: Streifenwagen in Unfall verwickelt – Polizei sucht markantes Motorrad

Der Fahrer auf seiner Motocross-Maschine setzte seine Fahrt fort. Nun sucht die Polizei nach dem Unfall in Darmstadt nach eben jenem Motorrad und dem Biker. Insbesondere hoffen die Beamten auf Zeugen, die zur betreffenden Zeit vor Ort waren und vom Unbekannten eventuell überholt wurden.

Bei dem Motorrad handelt es sich laut der Polizei in Darmstadt um ein gelb oder orangefarbenes, weiß gemustertes Motocross- oder Geländefahrzeug mit eckigen Scheinwerfern. Im Kennzeichen befand sich möglicherweise der Blockbuchstabe L. Um Kontaktaufnahme mit der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756 wird gebeten.

Für Schlagzeilen sorgte im vergangenen Winter eine Verfolgungsjagd, die in Darmstadt endete: Sie hatte zuvor durch drei Bundesländer geführt. (fd)