Möbelpacker nehmen „Puppe“ mit – dabei ist es eine Leiche

Von: Erik Scharf

In Darmstadt wird eine Wohnung geräumt. Der Mieter ist zahlungsunfähig. Was niemand ahnt: Der Mann ist noch in der Wohnung – wird aber für eine Puppe gehalten.

Darmstadt – Zwei Monate lag die „Puppe“ aus Darmstadt eingelagert, niemand nahm groß Notiz von ihr. Bis sie nach rund zwei Monaten so heftig stank, dass die Mitarbeiter einer Spedition stutzig wurden. Recht schnell wurde klar: Die Möbelpacker hatten sich getäuscht. Die „Puppe“ war eine Leiche, wie op-online.de berichtet.

Wie konnte das passieren? Die skurrile Geschichte beginnt am 9. Februar, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Nachfrage bestätigte. Ein Gerichtsvollzieher hatte angeordnet, die Wohnung von Andreas B. in Darmstadt zu räumen. Der Mann war nicht mehr zahlungsfähig, konnte die Miete für seine Einzimmerwohnung nicht mehr aufbringen.

Darmstadt: Leiche lehnt an Heizkörper – Möbelpacker bemerken nichts

Als der Gerichtsvollzieher mit den Möbelpackern vor der Tür steht, macht ihm niemand die Tür auf. Zu diesem Zeitpunkt konnte B. die Tür auch nicht mehr öffnen. Das wird aber erst zwei Monate später klar.

In Darmstadt wird bei einer Zwangsräumung eine „Puppe“ mitgenommen. Doch das ist ein Irrtum. © U. J. Alexander/Imago

Die Möbelpacker machen daraufhin unaufgeregt ihren Job und nahmen auch die „Puppe“ mit. Die Polizei spricht in ihrem Bericht von einer Puppe, „wie man sie von Erste-Hilfe-Kursen kennt“, berichtet die Bild-Zeitung. Sie sei komplett bekleidet gewesen und habe an einem Heizkörper gelehnt. Die Mitarbeiter nahmen die Gestalt mit und lagerten sie ein.

Darmstadt: Leiche nach Obduktion identifiziert

Am 14. April nimmt der Fall dann die irre Wende. Der Gestank lenkt die Aufmerksamkeit in der Spedition auf die „Puppe“. Kurz darauf ist klar, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt. Die Obduktion bestätigt: Es ist die Leiche von B. aus Darmstadt.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage sagte, könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus, der Zustand der Leiche ließe das aber nicht mehr hundertprozentig feststellen.

Das Verfahren gegen Andreas B. aus Darmstadt wird nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft mutmaßlich eingestellt. Die Mitarbeiter der Spedition werden diesen Einsatz und dessen irre Entwicklung so schnell aber nicht vergessen. (esa)

