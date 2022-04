Ex-Mitarbeiter zerlegt Restaurant-Einrichtung mit Schwert

Von: Alexander Gottschalk

Zahlreiche Streifenwagen eilen zu einer Gaststätte in Darmstadt. Ein Mann wütet dort mit einem Schwert.

Darmstadt - Ein Ex-Mitarbeiter soll mit einem Schwert bewaffnet die Einrichtung eines Restaurants in Darmstadt zerlegt haben. Die südhessische Polizei teilte am Donnerstag (28. April) mit, der 44 Jahre alte Tatverdächtige habe am Mittwochabend (27. April) mehrere Tausend Euro Sachschaden in einer Gaststätte am Kopernikusplatz verursacht. Zudem löste er einen größeren Polizeieinsatz aus. Die Beamten nahmen den Mann noch am selben Abend fest, wie op-online.de berichtet.

Der erste Notruf erreichte die Ermittler gegen 21.15 Uhr. Verängstigte Gäste meldeten, dass ein Mann mit einem Schwert im Gastraum wüte. Außerdem bedrohe er Mitarbeitende. Zahlreiche Streifenwagen eilten daraufhin in das Darmstädter Martinsviertel. Dort fanden sie unter anderem zehn zerschlagene Fensterscheiben sowie vier kaputte Fernseher vor. Auch Mobiliar, der Kassenschalter und Küchenutensilien waren in Mitleidenschaft geraten.

Polizeieinsatz in Darmstadt: Schwert in der Nähe von Restaurant gefunden

Der mutmaßliche Verantwortliche war noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Auto geflüchtet. Die Fahnder stoppten ihn jedoch wenig später im Pfannmüllerweg in Darmstadt-Kranichstein. Das Schwert, das er geführt haben soll, fanden die Einsatzkräfte in der Kranichsteiner Straße, ganz in der Nähe des Tatorts. Der 44-Jährige landete in einer Gewahrsamszelle. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Dem Mann werden Bedrohung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Ein Restaurant in Darmstadt wird am Mittwochabend (27.04.2022) zum Tatort. Ein Mann soll dort mit einem Schwert gewütet haben. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort. (Symbolbild) © Kira Hofmann/dpa

Die möglichen Beweggründe für den mutmaßlichen Ausraster des Ex-Restaurantmitarbeiters sind noch unbekannt. Die Polizei in Darmstadt ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls. Es ist nicht der einzige außergewöhnliche Fall, der die Sicherheitsbehörden in der Universitätsstadt derzeit beschäftigt. Noch weitaus aufsehenerregender ist die Geschichte einer Wohnungsräumung in Darmstadt, bei der die Möbelpacker eine Leiche abtransportierten haben, weil sie diese für eine Puppe hielten. (red/ag)