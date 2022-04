Schönstes Restaurant Deutschlands: Besondere Auszeichnung für Suhsi-Lokal in Darmstadt

Von: Erik Scharf

Teilen

Das Shokudo in Darmstadt ist zum schönsten Restaurant im deutschsprachigen Raum gewählt worden. © Shokudo/Facebook

Ein Sushi-Schnellimbiss in Darmstadt ist zum schönsten Restaurant Deutschlands gekürt worden. Was das „Shokudo“ so besonders macht.

Darmstadt – Die Speisekarte bietet genau das, was Fans von asiatischem Essen erwarten. Suhsi in allen erdenklichen Variationen, Gerichte mit Yaki-Reis oder klassische Suppen als Vorspeise. Das Restaurant „Shokudo“ in Darmstadt erfüllt die Erwartungen.

Herausragend ist zudem das Ambiente. Vom Hotel- und Gastroverband Dehoga, dem Bund Deutscher Innenarchitekten sowie einer weiteren unabhängigen Jury ist der Schnellimbiss „Shokudo“ als schönstes Restaurant in Deutschland ausgezeichnet worden, wie op-online.de berichtet*.

Darmstadt: „Shokudo“ nahe Hauptbahnhof besticht auf 68 Quadratmetern

Auf den 68 Quadratmetern des japanischen Lokals nahe dem Hauptbahnhof in Darmstadt besticht die Optik, die ein bekanntes Ehepaar gestaltet hat. Die langgezogene Theke ist mit Keramikfliesen in Fischschuppenoptik verkleidet, farblich passend zum Vinyl-Boden. An der gegenüberliegenden Längsseite verläuft eine durchgehende Fensterbank, die Holzverkleidung verleiht dem Raum eine angenehme Stimmung. Alles wirkt großzügig, obwohl das Lokal nicht wirklich groß ist.

Konzipiert hat den Look das Darmstädter Designbüro „Design in Architektur“. Die Inhaber, das Ehepaar Ingo Haerlin und Bianca Lautenschläger, arbeiten unter anderem auch mit anderen Gastro-Größen wie Tim Mälzer* zusammen, derzeit sind sie im Frankfurter Technoclub Cocoon am Werk, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Zwar sei die Gefahr groß gewesen, beim „Shokudo“ in die Klischee-Falle zu tappen, sagte Haerlin dem Spiegel, man habe aber „ein Restaurant aus europäischer Sicht gemacht“. Zudem sei man durch die Ehefrau von „Shokudo“-Besitzer Hung Pham Do bei vielen Details beraten worden.

„Shokudo“

Adresse: Mina-Rees-Straße 5, 64295 Darmstadt

Lieferdienst: ja

Öffnungszeiten: täglich 11.30 -21 Uhr, sonntags geschlossen

Do arbeitete schon mit dem Designbüro „Design in Architektur“ bei der Gestaltung seines ersten Lokals in Darmstadt zusammen. Das „Shokudo“ ist das dritte Lokal des gebürtigen Vietnamesen in Darmstadt. Seine Eröffnung feierte es erst im Oktober 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Zuvor war ein Bekannter von ihm in denselben Räumlichkeiten gescheitert, Do machte gemeinsam mit dem Ehepaar Haerlin nun ein preisgekröntes Lokal daraus. Und folgt man den Bewertungen auf den bekannten Plattformen, ist auch das Essen durchaus beliebt.

In Darmstadt gibt es seit Kurzem auch ein weiteres ausgezeichnetes Lokal. Der Guide Michelin hat das OX in Darmstadt mit einem Stern* bewertet. Es ist das erste Sterne-Restaurant der Stadt. (esa) *op-online.de und fnp.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.