Bei Unfall schwer verletzt: Junger Mann erliegt Verletzungen

Von: Alexander Gottschalk

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste gehen nach einem schweren Unfall in Darmstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.03.2022) ihrer Arbeit nach. © Feuerwehr Darmstadt

Vor dem Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt überschlägt sich ein Auto. Drei Wochen später stirbt einer der Insassen.

Update vom Montag, 11.04.2022, 13.20 Uhr: Etwa drei Wochen nach dem Unfall in der Nähe des Jagdschlosses Kranichstein in Darmstadt ist der damals schwer verletzte Fahrer verstorben. Der 24 Jahre alte Mann aus Rödermark erlag am Freitag (08.04.2022) seinen Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag (11.04.2022) schreibt.

Der junge Mann war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, das sich anschließend mehrfach überschlagen hatte. Er und sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, wie op-online.de berichtet*.

Schwerer Unfall in Darmstadt: Zwei Männer in Auto eingeklemmt

Erstmeldung vom Sonntag, 20.03.2022, 13.20 Uhr: Darmstadt - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Darmstadt sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.03.2022) zwei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 02.30 Uhr kam auf Höhe des Jagdschlosses Kranichstein ein Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Der 24 Jahre alte Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden im Wagen eingeklemmt. Die Darmstädter Feuerwehr befreite beide aus dem Wrack. Die jungen Männer, die aus Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) stammen, wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zuvor war eines der Unfallopfer reanimiert worden, wie die Feuerwehr berichtete.

Schwerer Unfall in Darmstadt: Rund 50.000 Euro Sachschaden entstanden

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die L3097 (Kranichsteiner Straße) war für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei in Darmstadt sucht nun Zeugen des Geschehens. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 06151/ 969-41110 melden.

Einen weiteren tragischen Verkehrsunfall gab es in der Region am Donnerstag (17.03.2022), als auf einer Bundesstraße bei Ober-Ramstadt ein Motorrad und ein Auto kollidierten*. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt und verstarb später in einer Klinik. Die Polizei ermittelt, ob dem tödlichen Unglück ein Überholmanöver vorausging. (red/ag) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.