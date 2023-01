Data4 wird Betreiber von Hanauer Großrechenzentrum

Olivier Micheli, Vorstandsvorsitzender von Data 4, schaut in die Kamera. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der französische Rechenzentrumsbetreiber Data4 wird Eigentümer und Betreiber des neuen Großrechenzentrums in Hanau. Auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne will das Unternehmen einen Rechenzentrum-Campus mit einer Größe von mehr als 20 Hektar errichten. „Wir bei Data4 sehen große Marktchancen in Deutschland, einer der führenden Nationen in Europa in Bezug auf digitale Infrastruktur“, erklärte der Data4-Vorstandsvorsitzende Olivier Micheli am Montag in Hanau.

Hanau - Zugleich soll die Deutschland-Zentrale von Data4 in der Stadt im Osten des Rhein-Main-Gebietes ihren Sitz haben.

Die Investitionssumme für den Campus belaufe sich auf mehr als eine Milliarde Euro, sagte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). „Das ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunftssicherung unserer Stadt.“ Die Inbetriebnahme des ersten Moduls des Rechenzentrum-Campus ist 2024 oder spätestens 2025 geplant, bis 2032 soll die vollständige Entwicklung abgeschlossen sein. Data4 ist Investor, Planer, Erbauer und Betreiber von derzeit 29 Rechenzentren in Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Luxemburg. dpa