Deutscher Tourist bei Überfall in Südafrika erschossen

Von: Niklas Hecht

Ein Osthesse ist bei einem Überfall in Südafrika in diesem Auto erschossen worden. © Selvy Mohlala/dpa

Ein Mann aus Deutschland wird bei einem Überfall in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika erschossen. Einem Bericht zufolge handelt es sich um einen Hessen.

Frankfurt/Kapstadt - Der deutsche Tourist, der am Montag (3. Oktober) bei einem Überfall in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika erschossen wurde, soll aus Hessen kommen. Das schreibt fnp.de. Als Erstes hatte der Hessische Rundfunk (hr) unter Berufung auf eigene Informationen von der Herkunft des Mannes berichtet. Zuvor hatte die südafrikanische Polizei mitgeteilt, dass der Wagen des Mannes, in dem noch drei weitere deutsche Touristen saßen, war auf dem Weg in den Nationalpark von drei Angreifern gestoppt worden war.

Bei den anderen drei Insassen soll es sich laut der britischen Zeitung Mirror um die Frau des Hessen und zwei Freunde gehandelt haben. Die Täter hätten die Touristen aufgefordert, die Fahrzeugtüren zu öffnen, der Fahrer habe diese jedoch verriegelt, bevor er mit dem Auto 100 Meter zurückgesetzt und gegen eine Mauer geprallt sei, wie die Polizei weiter mitteilt.

Deutscher in Südafrika erschossen: Täter fliehen ohne Beute

Daraufhin habe einer der Täter das Feuer eröffnet und den Mann aus Hessen durch die Windschutzscheibe hindurch in den Oberkörper getroffen. Die Täter flohen anschließend ohne Beute. Der Mann starb noch am Tatort. (nhe)