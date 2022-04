Sechsjähriger fällt in Badesee: Zufällig gleichzeitig DLRG-Übung im See

Am Badesee Mainflingen ist es vor Kurzem zu einem Unglück gekommen. Taucher konnten einen Sechsjährigen gerade noch rechtzeitig vor dem Ertrinken retten. © Wronski (Archiv)

Gerade noch rechtzeitig können Rettungsschwimmer vor Kurzem einen Sechsjährigen aus dem Badesee Mainflingen ziehen. Der Nichtschwimmer hatte unbeaufsichtigt am Wasser gespielt.

Mainhausen - Zu einem Unfall, der glücklicherweise einen guten Ausgang nahm, kam es kürzlich (10. April) am Badesee in Mainflingen (Kreis Offenbach). Ein sechsjähriger Junge stürzte am Ende eines Steges mit Winterbekleidung in den See. Das Gewässer ist nach Angaben von Ralph Lemmermeyer, dem DLRG-Vorsitzenden in Mainflingen, an dieser Stelle bereits so tief, dass man nicht mehr stehen kann. Wegen seiner Kleidung (Pulli, dicke Jacke und Jogginghose) zog es den Nichtschwimmer auch direkt unter Wasser. Ein Freund des Jungen konnte ihn noch mit der Hand notdürftig festhalten, wie op-online.de berichtet*.

Zu diesem Zeitpunkt fand allerdings eine Übung mehrerer Taucher des DLRG-Ortsverbandes Mainflingen im See statt. Durch die Hilferufe alarmiert, eilten die Taucher dem Jungen zur Hilfe. Gemeinsam konnte sie den Sechsjährigen aus der lebensgefährlichen Situation retten.

Mainhausen: DLRG rettet Junge aus Badesee

Aufgrund der niedrigen Temperaturen an diesem Tag befreiten sie den Jungen sofort von seiner durchnässten Kleidung und wärmten ihn mit Decken aus der DLRG-Station. Außerdem informierten sie die Eltern, die die Kinder unbeaufsichtigt am Wasser spielen ließen. Im Anschluss wurde der Junge in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Die DLRG Mainflingen appelliert an Eltern, ihre Kinder, insbesondere Nichtschwimmer, niemals unbeaufsichtigt am Badesee spielen zu lassen. (Julia Oppenländer) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Vorsicht gilt natürlich auch, sobald die Badeseen wieder regulär geöffnet haben. Im Mai ist es so weit, allerdings sind die Eintrittspreise kürzlich gestiegen*.