Döner für 3,50 Euro bei Rewe? - Konzern erklärt, was wirklich hinter dem Angebot steckt

Von: Niklas Hecht

In Frankfurt kostet der Döner inzwischen bis zu zehn Euro. Rewe bietet ihn Medienberichten zufolge angeblich für 3,50 Euro an. Aber stimmt das auch?

Frankfurt - Der Döner ist in den vergangenen Wochen zu einem Symbol der Krise geworden. Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln belasten in diesem Herbst und Winter die Geldbeutel der Deutschen massiv. Aufgrund der gestiegenen Kosten erhöhte das Ton Bull Grill- und Kebap-Haus in der Töngesgasse in Frankfurt den Preis für seinen Döner im Oktober auf zehn Euro. „Es geht nicht ums Geld, es geht ums Überleben“, erklärte der Besitzer Ugor Yumusakbas damals. „Wenn man im Geschäft bleiben möchte, muss man schlechte Qualität anbieten oder die Preise erhöhen.“ Und die Qualität des Döners hat für Yumusakbas Priorität.

Das Ton Bull Grill- und Kebap-Haus ist kein Einzelfall. Viele Dönerläden erhöhten ihre Preise in den vergangenen Wochen drastisch. Lag der Preis für einen Döner vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine in vielen Läden bei um die vier Euro, muss man für das Fladenbrot mit Fleisch und Gemüsefüllung nun oftmals schon sieben Euro auf den Tresen legen. In Frankfurt forderte die „Partei“ aufgrund gestiegener Preise bereits eine Dönerpreisbremse. Angesichts dieser Entwicklung überraschte zuletzt die Meldung verschiedener Medien, dass Rewe einen Döner für 3,50 Euro anbietet.

Döner für 3,50 Euro? „Rewe bietet keinen Döner für 3,50 € an und plant dieses auch nicht!“

Die Döner würden beim Lebensmittelkonzern laut Medienberichten an der heißen Theke neben Currywurst, Schnitzel und Cordon bleu verkauft, und machten durch den niedrigen Preis das Angebot kleiner inhabergeführter Läden kaputt, die ihre Döner, wie das Beispiel des Frankfurter Ton Bull Grill- und Kebap-Haus von Ugor Yumusakbas zeigt, teurer verkaufen müssten. Doch gibt es den 3,50-Euro-Döner von Rewe wirklich?

Auf Nachfrage stellte Thomas Bonrath, Pressesprecher des Lebensmittelkonzerns, gegenüber fnp.de klar: „Rewe bietet keinen Döner für 3,50 € an und plant dieses auch nicht!“ Wenn es solche Angebote gäbe, stammten diese offenbar von Shop-in-Shop-Anbietern, mit denen eigenständige Supermarktbetreiber zusammenarbeiteten. Keine groß angelegte Döner-Offensive von Rewe also, auch wenn in manchen Märkten der Supermarktkette das beliebte Fladenbrot offenbar günstig angeboten wird. Der Döner, so scheint es, bleibt in Zeiten von Energiekrise und steigenden Lebensmittelpreise dennoch weiter im Zentrum des Geschehens. (nhe)