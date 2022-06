32.000 Euro nach Unfall des Sohnes: Seniorin dreht bei Schockanruf den Spieß um

Von: Erik Scharf

Eine Seniorin reagiert bei einem Schockanruf besonnen und schaltet die Polizei ein. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Seniorin erhält einen Schockanruf. Weil sie besonnen reagiert, dreht sie den Spieß kurzerhand einfach um.

Dreieich – Eigentlich sollte eine 69 Jahre alte Frau in die Falle gelockt und um ihr Erspartes gebracht werden. Doch der Betrug funktionierte nicht – vielmehr drehte die Seniorin den Spieß um, wie op-online.de berichtet.

Als bei der 69-Jährigen aus Dreieich das Telefon klingelte, startete direkt die in diesen Tagen oft verwendete Masche von Betrügern, wie die Polizei Südosthessen in Offenbach mitteilte. Der Anrufer teilte der Frau am Dienstag (31. Mai) mit, dass ihr Sohn unter Einfluss von Alkohol einen Unfall gebaut habe und er nun dringend eine Operation benötigen würde. Dafür seien 32.000 Euro in bar nötig.

Dreieich: 20-Jähriger nach Schockanruf festgenommen

Die Frau aus Dreieich erkannte die Masche und gaukelte dem Gesprächspartner vor, das Geld von der Bank zu holen und einem Komplizen zu übergeben. Unterdessen informierte die 69-Jährige aus dem Dreieicher Stadtteil Offenthal die Polizei.

Bei der vermeintlichen Geldübergabe klickten dann wenig später die Handschellen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten.

Nicht immer gehen diese Schockanrufe glimpflich aus. Deshalb gibt die Polizei folgende Tipps, um nicht Opfer eines Betruges durch einen Telefonanruf zu werden.

Seien Sie skeptisch, wenn sich Personen als Verwandte ausgeben. Fragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte wissen kann und raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Schlagworte wie „Verkehrsunfall mit Todesopfer“ und „Kautionszahlung“ am Telefon

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehende Personen

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen

Auch bei kleinsten Verdachtsmomenten: Wählen Sie den Polizei-Notruf 110 oder wenden sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle

Im Oktober 2021 nahm die Polizei nach Schockanrufen in Dreieich zwei Täter fest – eine der beiden Personen war erst 15 Jahre alt. (esa/pob)