Hund beißt Radfahrer: Herrchen lässt Opfer verletzt zurück

Von: Julius Fastnacht

Vor einem Radfahrer taucht in Dreieich (Kreis Offenbach) ein Hund auf, der unvermittelt zubeißt. Der Besitzer kommt dem Verletzten nicht zu Hilfe.

Dreieich – Ein Hund hat am Montagabend (9. Mai) einen 49-jährigen Fahrradfahrer in der Daimlerstraße in Dreieich (Kreis Offenbach) attackiert und gebissen. Der Radfahrer war laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Brücke über die Bahngleise unterwegs, als plötzlich ein Vierbeiner vor ihm auftauchte.

Das Tier wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Kniehoch

Schwarzbraunes Fell

Schäferhund-Mischling

Der Hund soll gebellt und mehrfach nach dem Mann geschnappt haben. Als der 49-Jährige mit seinem Fahrrad stehenblieb, habe ihn der Mischling in den Oberschenkel gebissen.

Hundebiss in Dreieich (Kreis Offenbach): Täter lässt Opfer verletzt zurück

Sein Herrchen soll den angeleinten Hund dann weggezogen haben und einfach weiter gelaufen sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern – obwohl dieser ihn lautstark auf den Biss ansprach.

Auch zum Hundehalter lieferte die Polizei eine Beschreibung:

Etwa 60 Jahre

Schlanke Statur

Schulterlange, dunkelblonde Haare

Etwa 1,65 Meter groß

Blaue Jeans

Schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „btx elite“

Sandalen

Die Polizei ermittelt nach dem Hundebiss in Dreieich wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 06102/2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

Vor zwei Jahren war es in der Stadt im Kreis Offenbach zu einem ganz ähnlichen Vorfall gekommen: In Dreieich riss ein frei laufender Hund eine Spaziergängerin um und verletzte sie. (Julius Fastnacht)