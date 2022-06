Badesee gesperrt: Mann untergegangen – Suche läuft

Von: Alexander Gottschalk

Der Heisterberger Weiher in Driedorf ist am Donnerstag (16. Juni) wegen einer Vermisstensuche gesperrt.

In der Nacht zum Donnerstag (16. Juni) könnte sich in Driedorf (Lahn-Dill-Kreis) ein Badeunfall ereignet haben. Ein 22-Jähriger wird vermisst.

Driedorf – Ein junger Mann ist im mittelhessischen Driedorf (Lahn-Dill-Kreis) beim nächtlichen Baden in einem See verschwunden. Ob der 22-Jährige aus Niederroßbach noch lebt, ist derzeit unklar. Es wird von einem Badeunfall ausgegangen, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Offiziell gilt er laut Polizei als vermisst. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, suchten Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) in der Nacht auf Donnerstag (16. Juni) vergeblich den Heisterberger Weiher ab.

Mittelhessen: Vermisster Mann wollte nochmal in See in Driedorf baden

Der Heisterberger Weiher ist ein künstlich aufgestauter See mit Campingplatz und Strandbereich in einem Ortsteil der 5000-Einwohner-Gemeinde Driedorf.

Laut der mittelhessischen Polizei hatte dort in der Nacht eine Gruppe junger Leute gefeiert. Der vermisste junge Mann habe gegen 0.45 Uhr nochmal schwimmen gehen wollen.

Mittelhessen: Heisterberger Weiher in Driedorf wegen Suchaktion gesperrt

Seine Freunde sagten der Polizei, der 22-Jährige sei in die Mitte des Sees geschwommen und dort untergegangen. Die Einsatzkräfte konnten ihn weder mit einem Hubschrauber, noch mit einer Drohne oder einem Sonarboot finden.

Die Suche am Heisterberger Weiher in Driedorf geht am heutigen Donnerstag (16. Juni) weiter. Der See ist gesperrt. Die Polizei bittet von einem Besuch abzusehen.

Eine größere Suchaktion gab es im Frühjahr auch an einem See im benachbarten Kreis Gießen. Der Fall dort war aber ein gänzlich anderer: Spezialisten durchkämmten das Gewässer nach einer Leiche, die dort entsorgt worden sein könnte. (ag)