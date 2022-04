Auto kracht gegen Baum: Beifahrerin stirbt

Von: Erik Scharf

In Edermünde nahe Kassel wird eine Beifahrerin bei einem Unfall tödlich verletzt. (Symbolfoto) © Schmitt/Fotostand/Imago Images

Am frühen Samstagmorgen kommt ein Auto in Edermünde von der Fahrbahn ab und kracht gegen einen Baum. Für die Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

Edermünde – Ein schwerer Unfall in Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis) hat einer Frau am Ostersamstag (16.04.2022) das Leben gekostet. Ein Mann wurde bei dem Zusammenstoß auf der L3221 im Ortsteil Besse zudem schwer verletzt. Das teilte die Polizei in Kassel mit.

Gegen 04.20 Uhr kam das Auto eines 20-Jährigen von der A49 kommend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kollidierte laut Angaben der Polizei mit einem Baum, wie hna.de berichtet*.

Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis): Beifahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Die 25-jährige Beifahrerin aus Edermünde erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer aus Fritzlar wurde schwer verletzt, teilte die Polizei in Kassel mit. Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die L3221 war aufgrund des Unfalles bis 07.30 Uhr voll gesperrt. (esa)