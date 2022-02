Ehemaliger Pfarrer ist nun verheiratet - Jetzt spricht er erstmals öffentlich über sein neues Leben

Im Dezember 2019 hat der ehemalige Pfarrer Jan Kremer seine Christin geheiratet. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Der ehemalige Pfarrer Jan Kremer aus Petersberg (Kreis Fulda) hat 2018 sein Amt niedergelegt, um mit einer Frau zusammen zu sein. Jetzt spricht er erstmals öffentlich über sein neues Leben. Das Interview lesen Sie hier:

Fulda - Jan Kremer (50) war 20 Jahre lang Priester, die meiste Zeit davon als Pfarrer in Petersberg und Ziehers-Nord in Fulda* – bis er eine Frau kennenlernte und nicht mehr zölibatär leben wollte. Im Interview gegenüber fuldaerzeitung.de* erzählt er, wie es zu diesem Entschluss kam und wie er seine Frau kennengelernt hat.

Auf die Frage, was sich ändern muss, damit die Kirche das schlechte Image ablegen kann, antwortet Jan Kremer: „Kirche muss sich auf ihre eigenen Dienste besinnen und das auch transportieren. Der sakramentale Dienst, der Dienst am Nächsten, das sind alles Dinge, die die Kirche macht. Die Caritas ist riesengroß. Das gehört alles dazu. Aber wie nehmen wir Kirche wahr? Als eine Institution mit Skandalen, in der wenig vorangeht. Es geht viel voran in der Kirche, aber die Kirche schafft es nicht, das zu transportieren, dass die Menschen das auch wahrnehmen.“ *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA