Unternehmerin nimmt Wodka aus Sortiment: Jetzt bekommt sie anonyme Hassmails

Christel Königstein verkauft aktuell keinen russischen Wodka mehr in ihrem Runkeler Getränkehandel.

Als Zeichen der Solidarität zur Ukraine verkauft eine Unternehmerin aus Limburg keine russischen Produkte mehr. Für die Aktion erfährt sie Zuspruch und Hass.

Limburg-Weilburg - Die heimische Unternehmerin Christel Königstein bekommt derzeit viele Hassmails, aber auch viel Zuspruch. Denn sie hat über das Facebook-Profil ihres Steedener Getränkehandels im Gewerbegebiet Kerkerbach mitgeteilt, dass sie sämtliche in Russland produzierten Getränke als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine* aus dem Sortiment genommen hat. Ihr Internet-Statement: "Nur ein kleiner Beitrag, aber jeder muss alles dafür tun, um diesen unnötigen Krieg zu verhindern und diesem Aggressor Widerstand zu leisten", wie fnp.de berichtet*.

Christel Königstein berichtet, dass sie nicht damit gerechnet habe, was ihr Social-Media-Beitrag auslösen würde. Sie habe ja nur ein paar Marken Wodka aus den Regalen genommen. Doch seitdem habe sie viele heftige Hassmails bekommen, vor allem aus der Querdenker-Szene, sagt die Unternehmerin aus Brechen. Sie habe als Demokratin überhaupt nichts gegen eine kontroverse sachliche Auseinandersetzung mit ihrer Aktion. Doch bei vielen der Wutmails sei nicht einmal der Absender erkennbar. Auf der anderen Seite habe es aber auch viel Zuspruch für die Aktion gegeben, so Königstein.

Boykott wegen Ukraine-Krieg: Unternehmerin aus Limburg verkauft keine russischen Produkte mehr

Die Geschäftsfrau möchte aber öffentlich klarstellen, dass ihre Aktion ausschließlich gegen den russischen Aggressor des Ukraine-Krieges gerichtet sei, nicht gegen die russische Bevölkerung oder gar russische oder russlanddeutsche Bürger in Deutschland. Diese seien weiterhin geschätzte Kunden ihres Betriebes, versichert Christel Königstein. Sie habe selbst Russlanddeutsche als Mitarbeiter und Freunde. Königstein findet es aber trotzdem wichtig, dass Russland wirtschaftliche Sanktionen zu spüren bekommt. Da ihre Aktion aber zu Missverständnissen geführt habe, habe sie zwischenzeitlich ein zweites Post nachgeschoben, um klarzustellen, dass sie nicht russenfeindlich sei.

Der Sprecher der CDU im Ortsbeirat der Limburger Kernstadt Dr. Stefan Schäfer, Universitätsdozent für Volkswirtschaftslehre, hat Königsteins Boykott russischer Produkte zu einer spontanen Gegenaktion veranlasst. Schäfer ging bewusst in einen Limburger Supermarkt, der nicht nur, aber auch russische Produkte führt, "russisch einkaufen". Schäfer betont: "Solidarität mit der Ukraine ist gut. International vereinbarte Sanktionen sind auch gut, ebenso wie deutlich formulierte Kritik an der russischen Regierung. Wir müssen aber aufpassen, dass aus unserer Abneigung gegenüber Putin und seinen Komplizen keine Abneigung gegenüber Russland und erst recht nicht gegenüber Russen oder Russischstämmigen wird."

Boykott: Unternehmerin aus Limburg nimmt wegen Ukraine-Krieg russische Produkte aus dem Sortiment

Boykottaktionen gegen Läden bestimmter Bevölkerungsgruppen oder Produkte aus bestimmten Ländern seien aus historischen Gründen sowieso mit Vorsicht zu genießen, so Schäfer. Im vorliegenden Fall gehe das Problem jedoch noch weiter: Die allermeisten Russen hätten ihre Regierung nicht verdient. Sehr viele würden gerne so wie wir in Freiheit und Wohlstand leben. Tausende demonstrierten gegen Putin* und ließen sich dafür ins Gefängnis werfen. Schäfer erklärt: "Diese Menschen müssen und werden unsere Ansprechpartner in der Zeit nach Putin sein, von der wir alle hoffen, dass sie bald anbricht. Deshalb sollten wir jetzt nicht ohne Not Brücken abbrechen, die wir in Zukunft dringend brauchen werden."

Noch fragwürdiger als der zitierte Getränkehändler verhalte sich ein Bäcker, der irgendwo in Deutschland angeblich seinen "russischen Zupfkuchen" in Zukunft nur noch als "Zupfkuchen" feilbieten wolle. Das sei in unterschiedlicher Hinsicht so abwegig, dass man gar nicht wisse, wo man mit der Kritik anfangen soll, sagt Schäfer.

Die russlanddeutsche Weilburger Unternehmerin Lidia Weiß findet Boykottaktionen gegen russische Produkte ebenfalls bedenklich. Vermeintliche russische Produkte aus russischen Supermärkten der Region würden teilweise gar nicht in Russland, sondern in völlig anderen Ländern produziert. Von daher schade man mit solchen Produkt-Boykotts Händlern, die keinerlei russischen Bezug hätten. (Robin Klöppel)

Die EU-Sanktionen gegen Russland wirken sich auch auf den Flugverkehr aus. Für Maschinen aus Russland gibt es ein Flugverbot* Sie dürfen nicht mehr über europäischen Luftraum fliegen. *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.