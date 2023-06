Ein Toter und drei Verletzte nach Kollision

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 in Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Transporters sei am Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Der auf der Rückbank des Autos sitzende Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Bebra - Der Fahrer des Autos und zwei weitere Mitfahrer seien verletzt worden, hieß es. Der Transporterfahrer sei geflüchtet. Nähere Informationen zu den Verletzten und der Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht geben. dpa