„Einfach nur ein hässliches Pseudo-Marburg“: Ist Gießen die hässlichste Stadt Deutschlands?

Von: Florian Dörr

Teilen

Die schönen Ecken Gießens muss man vielleicht länger suchen. Aber im Dunstkreis des Elefantenklos gibt es einige. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Ein Beitrag auf Reddit sorgt für tausende Kommentare innerhalb weniger Tage. Gesucht wird die hässlichste Stadt Deutschlands. Natürlich geht es auch um Gießen.

Gießen - Wer bei Google nach der hässlichsten Stadt Deutschlands sucht, der bekommt eine ganze Reihe von Meinungen geliefert. Ludwigshafen ist dabei, ebenso Fürth oder Neumünster. Auch nicht gerade ein Hot Take, aber ebenso gerne genannt: Gießen. Diese These findet ebenfalls in den Sozialen Medien viel Zuspruch. Man kennt das ja: Ein Elefantenklo als berühmtestes Bauwerk, was kann da schon noch mehr drinstecken? Neu ist das nicht.

In einem Beitrag auf Reddit geht es trotzdem rund - und zumindest in Teilen auf Kosten Gießens. Hier hatte ein Nutzer am Sonntag (23. Oktober) gefragt, welche sie denn nun sei, die hässlichste Stadt Deutschlands. 1300 Kommentare später ist die ultimative Antwort nicht gefunden, doch Gießen scheint hier in der unrühmlichen ersten Liga zumindest mitzuspielen, berichtet giessener-allgemeine.de.

Hässlichste Stadt Deutschlands: Gießen vorne mit dabei - „Dafür sind die Leute cool“

Ein Nutzer etwa schreibt: „Gießen ist der Grund, warum man sagt, man kommt aus der Nähe von Frankfurt.“ Ebenfalls zu lesen: „Gießen ist einfach nur ein hässliches Pseudo-Marburg. Was bin ich froh, wenn ich diesem Loch den Rücken zudrehen kann.“ Das mag unterschreiben, wer denn unbedingt möchte. Doch jenseits der Oberstadt ist an der anderen Uni-Stadt an der Lahn freilich auch nicht alles alles pittoresk und niedlich. Liebe Grüße auf den Richtsberg oder an die Philosophische Fakultät.

Ist Gießen hässlich? Ja, aber man ist schnell in Hanau oder Offenbach

Und schließlich hat Gießen einen großen Vorteil: „Dafür sind die Leute cool“, wie ein anderer Nutzer kommentiert. Ein anderer pflichtet bei: „Gießen ist zwar größtenteils echt nicht schön, aber es gibt schlimmeres.“

Hessen in Bildern: Das sind die 10 größten Städte Fotostrecke ansehen

Allerdings auch ein recht beliebter Kommentar auf Reddit: „Das schönste an Gießen ist die Stadtautobahn. Man kommt ohne Probleme schnell weg“, wie eine Nutzerin beschreibt. Na dann: Gute Fahrt. Nach Offenbach zum Beispiel. Oder nach Hanau. Beide übrigens ebenfalls weit oben, wenn es um die Frage nach der hässlichsten Stadt Deutschlands geht. (fd)