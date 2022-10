Wie konnte ein Ein Jahr altes Kind ertrinken? - Polizei sucht Zeugen

Von: Katharina Brumbauer

Ein Kleinkind (1) ist in Hessen in einem Teich ertrunken. Die Polizei will nun die Hintergründe des Vorfalls klären

Rüsselsheim/Darmstadt - Ein ein Jahr altes Kind ist in einem Teich in Rüsselsheim in Hessen ertrunken. Das Kleinkind sei am 6. Oktober im Verna-Park unter zunächst ungeklärten Umständen ins Wasser geraten. Zwei Tage später ist es in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Um die Hintergründe des Vorfalls vom Donnerstag vergangener Woche zu klären, suchen die Ermittler nun nach Zeugen.

Kleinkind ertrinkt in Hessen - Warten auf Obduktionsergebnis

So wollen sie vor allem herausfinden, wie das Kind ins Wasser kam. Bereits im Sommer hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Alarm geschlagen: Die Zahl der Ertrunkenen ist im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Im Fall des Kleinkindes aus Hessen steht die Vermutung im Raum, dass die anwesenden Erwachsenen im Park möglicherweise ihre Aufsichtspflicht verletzten. Das Kleinkind soll von zwei Betreuungspersonen eines Rüsselsheimer Vereins beaufsichtigt worden sein. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf. Das Ergebnis der Obduktion wurde zunächst nicht bekannt.

