Einkommensteuererklärung im Schnitt nach 50 Tagen bearbeitet

Für die Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung haben die Finanzämter in Hessen im vergangenen Jahr durchschnittlich 50 Tage gebraucht. Damit verlängerte sich die Bearbeitungszeit im Vergleich zum Vorjahr um vier Tage, wie das Finanzministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Wiesbaden - Auf lange Sicht werden die Ämter den Angaben zufolge jedoch schneller: Im Jahr 2018 brauchten sie im Schnitt noch 58 Tage, 2019 durchschnittlich 52 Tage. Im vergangenen Jahr hatten sie mehr als 1,6 Millionen Erklärungen zu bearbeiten. Durchschnittlich erhielten die Steuerpflichtigen rund 730 Euro zurück. dpa