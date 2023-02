Vor DFB-Pokal-Duell: SGE-Fans und Darmstadt-Anhänger verabreden sich offenbar zur Schlägerei am Bahnhof

Polizei schreitet ein

Die Emotionen vor dem Hit im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 kochen hoch. Die Polizei verhindert einer offenbar geplante Schlägerei am Bahnhof.

Darmstadt/Frankfurt – Sportlich läuft es sowohl für Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga als auch für Eintracht Frankfurt eine Etage weiter oben bestens. Die Lilien sind auf dem besten Weg, in der kommenden Saison der Eintracht als Konkurrent in der Bundesliga gegenüberzustehen. Zuvor treffen sich beide Mannschaften aber schon im DFB-Pokal. Am Dienstag empfängt die SGE Darmstadt 98 im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Vorfreude auf das Duell ist riesig.

Für einige Fans aber offenbar etwas zu groß. Die Polizei hat am Freitag (03.02.2023) eine Eskalation zwischen Anhängern beider Vereine in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) verhindert, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Rund 30 Streifen waren laut Angaben der Polizei an dem Einsatz beteiligt, berichtet fnp.de.

SGE-Fans und Darmstadt-Anhänger verabreden sich offenbar zur Schlägerei

Um 22.50 Uhr reisten 250 Darmstädter Fans vom Auswärtsspiel in Sandhausen zurück. Die Polizei hatte Kenntnis, dass sich die Anhänger am Bahnhof Bickenbach treffen wollten. Bei Eintreffen der Polizei wurden 80 bis 100 vermummte Personen in der Unterführung des Bahnhofes festgestellt, die fliehen wollten. Über 30 Personen wurden kontrolliert, sie hatten laut Angaben der Polizei Utensilien wie Lederhandschuhe und Bandagen bei sich.

Die Personen waren in der Vergangenheit wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen. Nach Personalienfeststellung und polizeilichen Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis. Die Fahrzeuge wurden Richtung Frankfurt begleitet. Am Darmstädter Hauptbahnhof zeigte die Polizei vorsorglich Präsenz. Im weiteren Verlauf des Abends kam es zu keinen weiteren nennenswerten Vorfällen, so die Beamten. (esa)

